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Έπαθλο* ανταμοιβής στους τελικούς του NBA από τη Stoiximan!

Έπαθλο* ανταμοιβής στους τελικούς του NBA από τη Stoiximan!

Οι τελικοί του NBA βρίσκονται στην πιο καθοριστική τους καμπή και η μάχη για το δαχτυλίδι αποκτά ακόμη μεγαλύτερο στοιχηματικό ενδιαφέρον στη Stoiximan! Οι Νιου Γιορκ Νικς εξακολουθούν να έχουν το προβάδισμα στη σειρά, όμως οι Σαν Αντόνιο Σπερς απέδειξαν πως δεν είναι διατεθειμένοι να παραδώσουν τα όπλα. Το Game 4 αναμένεται να παίξει τεράστιο ρόλο στη συνέχεια των Τελικών και όλα παραμένουν ανοιχτά!

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Με την πλάτη στον τοίχο μετά το 0-2, οι Σπερς έβγαλαν αντίδραση πρωταθλητή στο Madison Square Garden και με τη νίκη τους με 115-111 μείωσαν τη σειρά σε 2-1. Ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά πραγματοποίησε την κορυφαία εμφάνισή του στους Τελικούς με 32 πόντους, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 3 τάπες, ενώ ο Ντι Άαρον Φοξ έβαλε το “νικητήριο” καλάθι στο πιο κρίσιμο σημεία του αγώνα. Από την άλλη, οι Νικς είδαν το εντυπωσιακό σερί 13 νικών τους στα playoffs να σταματά, αλλά παραμένουν δύο νίκες μακριά από τον τίτλο. Το Game 4 αποκτά πλέον τεράστια σημασία και όλα τα βλέμματα στρέφονται στους μεγάλους πρωταγωνιστές. Ποιος θα βγει μπροστά στα πιο κρίσιμα λεπτά των Τελικών, οδηγώντας την ομάδα του ένα βήμα πιο κοντά στο πρωτάθλημα και το βραβείο του MVP;

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Θα καταφέρουν οι Νικς να κάνουν το 3-1 και να αγγίξουν το τρόπαιο ή οι Σπερς θα ισοφαρίσουν τη σειρά και θα μετατρέψουν τους NBA Finals σε θρίλερ μέχρι τέλους; Το Mission έρχεται να δώσει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε μία αναμέτρηση όπου κάθε κατοχή μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική!

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