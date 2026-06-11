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Δώρα για ΌΛΟΥΣ! Το Mundial ξεκινάει στη Stoiximan!

Δώρα για ΌΛΟΥΣ! Το Mundial ξεκινάει στη Stoiximan!

Το Παγκόσμιο χαρίζει καθημερινά σπουδαίες αναμετρήσεις και αμέτρητες στιγμές αγωνίας μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Στη Stoiximan, κάθε παιχνίδι αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον μέσα από ένα τεράστιο πλήθος αγορών, που σου δίνουν τη δυνατότητα να ζήσεις τη διοργάνωση με τον δικό σου τρόπο!

Super Δώρα*, εντελώς δωρεάν από τη Stoiximan!

Από τους νικητές των αγώνων και τους σκόρερ μέχρι ειδικές αγορές (γκολ, κάρτες, κόρνερ και δεκάδες ακόμη επιλογές), το Παγκόσμιο στη Stoiximan προσφέρει ατελείωτη ποδοσφαιρική δράση. Οπότε είναι η στιγμή για, δώρα που σε περιμένουν από τις 00:00 έως τις 23:59, για να κάνει τους αγώνες της ημέρας ακόμα πιο συναρπαστικούς!

Super Δώρα*, εντελώς δωρεάν από τη Stoiximan!

Κάθε ημέρα της διοργάνωσης φέρνει νέες ευκαιρίες, μεγάλες μονομαχίες και αναμετρήσεις που μπορούν να κρίνουν ολόκληρους ομίλους. Η Stoiximan σε βάζει στο επίκεντρο του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού γεγονότος του πλανήτη. Η προσφορά είναι διαθέσιμη για περιορισμένο χρονικό διάστημα, δίνοντάς σου την ευκαιρία να απολαύσεις τη δράση του Παγκόσμιου με ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον!

«21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ»

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