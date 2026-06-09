bwin: Ώρα για Παγκόσμιο Κύπελλο! Ποιος θα είναι ο 1ος σκόρερ;

Λίγες μέρες μόνο απέμειναν για την πρώτη σέντρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο και οι σταρ του ποδόσφαιρου παίρνουν θέση. Ποιος θα αναδειχθεί 1ος σκόρερ φέτος;

bwin: Η μάχη για τον 1ο σκόρερ στο Παγκόσμιο Κύπελλο!

Ξεχωρίζουν Μπαπέ και Κέιν

Κιλιάν Μπαπέ και Χάρι Κέιν, σε ατομικό επίπεδο αμφότεροι, ολοκλήρωσαν μία μαγική σεζόν. Ο Γάλλος σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, απέτυχε παταγωδώς στους ομαδικούς τίτλους, όμως κατάφερε σε 44 συμμετοχές του στα λευκά να σκοράρει 42 φορές. Αναμφίβολα θ’ αποτελέσει τον βασικό φορ της εθνικής Γαλλίας κι έχοντας στο πλευρό του παίκτες όπως ο Ντεμπελέ, ο Ντουέ, ο Τσερκί και ο Ολίσε αναμένεται να βρει χώρους δράσης. Στο 6.50 στην bwin να αναδειχθεί πρώτος σκόρερ στο Παγκόσμιο Κύπελλο ο Μπαπέ. Ακόμα μία σεζόν που ο Χάρι Κέιν αποτέλεσε τον πρωταγωνιστή στη ζωή της Μπάγερν Μονάχου. Ο διεθνής Άγγλος φορ τα… έσπασε όλα με 61 γκολ σε 51 συμμετοχές και θα ηγηθεί των «τριών λιονταριών», έχοντας στο πλευρό του τους Ράις και Μπέλινγκχαμ! Στο 7.50 στην bwin να είναι ο Χάρι Κέιν 1ος σκόρερ στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

bwin: Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο!

Οι GOAT υποψήφιοι

Παγκόσμιο χωρίς Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο δε γίνεται! Οι GOAT της σύγχρονης εποχής του αθλήματος μπαίνουν στο τουρνουά που θα αποτελέσει και το τελευταίο της καριέρας τους, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου. Ο Αργεντινός σταρ και αρχηγός της χώρας του, θέλει την back-to-back κατάκτηση, σίγουρα έχει λείψει αρκετά στο ευρωπαϊκό κοινό κι ετοιμάζεται για το δικό του… Last Dance στη διοργάνωση. Στο 21.00 βρίσκουμε στην bwin το να αναδειχθεί 1ος σκόρερ ο Μέσι. Στο ίδιο μήκος κύματος κυμαίνεται και η παρουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο CR7 ηγείται ακόμα μίας προσπάθειας της εθνικής Πορτογαλίας για κούπα, μετά το Ευρωπαϊκό το 2016. Βιτίνια και Μπρούνο Φερνάντες θα είναι στη μεσαία γραμμή ως playmakers, με τον πρώτο να προέρχεται από την δεύτερη στη σειρά κατάκτηση του Champions League με την Παρί Σεν Ζερμέν. Στο 17.00 να κατακτήσει την κορυφή των σκόρερ ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ