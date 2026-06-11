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bwin: Μεξικό – Ν. Αφρική με 0% Γκανιότα* & 10 Ενισχυμένες Αποδόσεις!

bwin: Μεξικό - Ν. Αφρική με 0% Γκανιότα* & 10 Ενισχυμένες Αποδόσεις!

Πρεμιέρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο και στο Estadio Azteca, η μία από τις τρεις οικοδέσποινες χώρες, το Μεξικό αντιμετωπίζει τη Νότια Αφρική.

bwin: Μεξικό – Ν. Αφρική με Ενισχυμένες Αποδόσεις!

Μαζί ξανά
Η κληρωτίδα ήθελε το εναρκτήριο ζευγάρι του εναρκτήριου αγώνα του Παγκόσμιου Κυπέλλου του2010, να είναι εκείνο που θα κάνει την πρώτη σέντρα και στην 23η έκδοση της διοργάνωσης. Στις 11 Ιουνίου του 2010 οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες 1-1 στο Γιοχάνεσμπουργκ. Αυτή θα αποτελέσει την πρώτη φορά που επαναλαμβάνεται πρεμιέρα Μουντιάλ από τις προηγούμενες 19 διοργανώσεις με μονό εναρκτήριο αγώνα. Επιστροφή στο Estadio Azteca, για το Παγκόσμιο. Το ιστορικό γήπεδο του Μέξικο Σίτι, θα φιλοξενήσει για 20η φορά αναμέτρηση της κορυφαίας διοργάνωσης. Τους περισσότερους από κάθε άλλο γήπεδο στην ιστορία. Το Μεξικό παραμένει αήττητο στα επτά παιχνίδια του Παγκόσμιου Κυπέλλου, που έχει δώσει στο γήπεδο της Πόλης του Μεξικού (5 νίκες, 2 ισοπαλίες). Ενισχυμένη Απόδοση στο 5.00 στην bwin να σκοράρει πρώτος ο Ραούλ Χιμένες απόψε.

bwin: Ενισχυμένα Build A Bet*στο Μεξικό – Ν. Αφρική!

Key stats
Αυτή θα είναι η 4η φορά που η Νότια Αφρική, παίρνει μέρος σε τελική φάση του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Πρώτη φορά εκτός έδρας μετά το 2002. Ποτέ δεν έχει καταφέρει να προκριθεί σε νοκ άουτ φάση. Αήττητο παραμένει το Μεξικό, στα επτά τελευταία εναρκτήρια ματς που πήρε μέρος σε Μουντιάλ (πέντε νίκες). Η τελευταία ήττα του σε πρεμιέρα ήταν το 1994, όταν έχασε 1-0 από τη Νορβηγία. Ο Χαβιέ Αγκίρε οδηγεί το Μεξικό σε Παγκόσμιο Κύπελλο για 3η φορά, μετά το 2002 και το 2010. Η Νότια τερμάτισε πρώτη στον όμιλό της στα προκριματικά CAF για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Έναν βαθμό μπροστά από τη Νιγηρία. Μοναδική ήττα των «Bafana Bafana, με 3-0 από το Λεσότο, στα χαρτιά, λόγω συμμετοχής μη δικαιούμενου παίκτη. Η Νότιος Αφρική βρέθηκε μόλις μία φορά πίσω στο σκορ, στην εκτός έδρας ήττα 2-0 από τη Ρουάντα τον Νοέμβριο του 2023. Στην bwin βρίσκουμε σε Ενισχυμένο Build A Bet* και στο 12.00 απόδοση, νίκη της Νότιας Αφρικής ή ισοπαλία, over 2,5 γκολ στο ματς και να σκοράρουν και οι δύο ομάδες.

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ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΞΙΚΟ – ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ 1Χ2».
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