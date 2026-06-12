bwin: Καναδάς – Βοσνία και Ερζεγοβίνη με 0% Γκανιότα*!

Πρεμιέρα στον 2ο όμιλο του Παγκόσμιου Κυπέλλου με την αναμέτρηση Καναδάς – Βοσνία και Ερζεγοβίνη.

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Ψάχνει την πρώτη του νίκη

Ο Καναδάς ξεκινά την τρίτη του συμμετοχή σε Παγκόσμιο Κύπελλο, δεύτερη στη σειρά (1986 και 2022 οι προηγούμενες). Όμως ακόμα όχι μόνο δεν έχει πανηγυρίσει κάποια νίκη, αλλά δεν έχει πάρει καν βαθμό! Συγκεκριμένα μετρά έξι σερί ήττες, έχοντας σκοράρει δύο γκολ ( το ένα αυτογκόλ). Παράλληλα έχει παραβιαστεί η εστία του 12 φορές. Μόνο το Ελ Σαλβαδόρ έχει δώσει τόσα παιχνίδια στη διοργάνωση χωρίς να καταφέρει νίκη. Ο Καναδάς μαζί με τις ΗΠΑ και το Μεξικό συνδιοργανώνουν την τελική φάση της διοργάνωσης. Οι διοργανώτριες χώρες του Παγκόσμιου έχουν προκριθεί στη φάση των νοκ άουτ στις 20 από τις προηγούμενες 22 διοργανώσεις. Μοναδικές εξαιρέσεις η Νότια Αφρική (2010) και Κατάρ (2022). Ο Καναδάς έχει χάσει μόλις ένα από τα τελευταία 28 παιχνίδια που έχει δώσει στο Τορόντο (18 νίκες, 9 ισοπαλίες). Μοναδική ήττα να είναι το 3-2 από την Τζαμάικα τον Νοέμβριο του 2023. Στην bwin η Ενισχυμένη Απόδοση να σκοράρει πρώτος ο Τζόναθαν Ντέιβιντ, τιμάται στο 5.50.

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Για το βήμα παραπάνω

Η Βοσνία και Ερζεγοβίνη επιστρέφει σε τελική φάση του Παγκόσμιου Κυπέλλου, μετά την παρθενική της στην Βραζιλία (2014). Τότε οι Βόσνιοι νίκησαν μία φορά, ενώ ηττήθηκαν ακόμα δύο. Γνώρισαν τον αποκλεισμό από τη φάση των ομίλων, αν και στο φινάλε επικράτησαν 3-1 του Ιράν. Μέσω της διαδικασίας των playoffs προκρίθηκε η παρέα του Έντιν Τζέκο, αποκλείοντας την Ουαλία και την Ιταλία στα πέναλτι. Συνολικά, έχασε μόνο ένα από τα 10 παιχνίδια της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, εντός έδρας από την Αυστρία με 2-1. Παράλληλα, σκόραρε και στα 10 παιχνίδια της. Πρώτος σκόρερ της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης ο ηγέτης της Έντιν Τζέκο με έξι γκολ σε εννέα συμμετοχές. Ο 40χρονος αγωνίστηκε και στα τρία παιχνίδια της μοναδικής προηγούμενης συμμετοχής της χώρας του το 2014, σκοράροντας στη νίκη 3-1 επί του Ιράν. Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και να σημειωθούν περισσότερα από 2,5 γκολ στο ματς, το βρίσκουμε στο 3.00 και σε Ενισχυμένη Απόδοση στην bwin.

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