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bwin: ΗΠΑ – Αυστραλία με Ενισχυμένες Αποδόσεις!

bwin: ΗΠΑ - Αυστραλία με Ενισχυμένες Αποδόσεις!

Μάχη πρωτιάς στον 4ο όμιλο και στο Σιάτλ με τις ΗΠΑ να αντιμετωπίζουν την Αυστραλία. Αμφότερες οι ομάδες εκκίνησαν νικηφόρα στο Μουντιάλ.

bwin: ΗΠΑ – Αυστραλία ΧΩΡΙΣ Γκανιότα*!

Η απόλυτη πρεμιέρα
Ονειρεμένη πρεμιέρα για τις ΗΠΑ στο Μουντιάλ. Η ομάδα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο διέλυσε με 4-1 την Παραγουάη, με τον Φόλαριν Μπάλογκαν των δύο τερμάτων να ξεχωρίζει. Οι μόνοι ποδοσφαιριστές που έχουν σκοράρει περισσότερα γκολ για τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μία διοργάνωση Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι ο Μπερτ Πατενόουντ (τέσσερα το 1930) και ο Λάντον Ντόνοβαν (τρία το 2010). Η αποψινή (22:00) αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο Σιάτλ. Στην πόλη, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κερδίσει τα επτά τελευταία παιχνίδια που έχουν δώσει! Συμπεριλαμβανομένων και των πέντε αναμετρήσεών τους στο Seattle Stadium, γήπεδο που θα φιλοξενήσει την αποψινή αναμέτρηση. Να σκοράρει 1ος ο Φόλαριν Μπάλογκαν το βρίσκουμε στο 5.00 και σε Ενισχυμένη Απόδοση στην bwin.

bwin: ΗΠΑ – Αυστραλία με Ενισχυμένο Build A Bet*!

Έτοιμη για όλα
Η Αυστραλία έκανε την έκπληξη στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ, επικρατώντας με 2-0 της Τουρκίας. Για να βρούμε αναμέτρηση των «καγκουρό» με ομάδα που διοργανώνει το Παγκόσμιο, θα πρέπει να γυρίσουμε στο 1974, όταν ηττήθηκε με 3-0 από τη Δυτική Γερμανία στο Αμβούργο. Οι Αυστραλοί επικράτησαν στα τρία από τα τέσσερα τελευταία παιχνίδια του στο Μουντιάλ (μία ήττα). Περισσότερα από όσα είχαν πανηγυρίσει στα πρώτα 17 παιχνίδια τους στη διοργάνωση συνολικά (2 νίκες, 4 ισοπαλίες, 11 ήττες)! Οι τρεις αυτές νίκες ήρθαν παρότι δέχθηκαν συνολικά 31 περισσότερες τελικές προσπάθειες από όσες επιχείρησαν (26 υπέρ, 57 κατά). Στο 7.00 τιμάται το Ενισχυμένο Build A Bet* στην bwin, νίκη ή ισοπαλία της Αυστραλίας, γκολ και οι δύο ομάδες και over 9,5 κόρνερ στο ματς.

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ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ HΠΑ – ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ 1Χ2».
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