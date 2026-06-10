bwin: 0% Γκανιότα* στο Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός!

Πρώτο match ball τίτλου απόψε (21:00) για τον Ολυμπιακό, που αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Παναθηναϊκό στο Game 4 των τελικών του Ελληνικού Πρωταθλήματος.

bwin: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός με Ενισχυμένες Αποδόσεις!

Να μείνει ζωντανός στη σειρά

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα το βράδυ της Δευτέρας στο ΣΕΦ από τον Ολυμπιακό με 102-92. Απόψε ψάχνει την ισοφάριση στο 1ο match ball τίτλου, ώστε να φέρει την σειρά στα ίσια και να διεκδικήσει το απόγευμα του Σαββάτου (18:00) τον τίτλο στο Φάληρο. Το «τριφύλλι» ολοκλήρωσε τον αγώνα με έξι παίκτες να έχουν διψήφιο αριθμό πόντων και συγκεκριμένα τους Γκραντ (19π.), Σορτς (15π.), Χέιζ – Ντέιβις (12π.), Λεσόρ (11π.), Ναν (10π.) και Ερνανγκόμεθ (10π.). Όμως και πάλι, όπως συνέβη και στο Game 1, παρουσιάστηκε προβληματικό στον τομέα του ριμπάουντ. Οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν είχαν συνολικά 23 ριμπάουντ (16 αμυντικά) έναντι 34 του Ολυμπιακού (23 αμυντικά). Εκτός ο Ρογκαβόπουλος, αμφίβολοι Σλούκας και Όσμαν. Ενισχυμένη Απόδοση στο 3.60 στην bwin το over 90,5 πόντοι στο 1ο ημίχρονο.

bwin: Build A Bet* στο Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός!

Ματς τίτλου

Ο Ολυμπιακός γνωρίζει πολύ καλά πως απόψε έχει την πρώτη του ευκαιρία, να τελειώσει την υπόθεση τίτλος. Σε περίπτωση που πάρει το «διπλό» στο T-Center Athens, οι «ερυθρόλευκοι» μετά την κορυφή της Ευρώπης, θα κάνουν δικιά τους κι αυτή της Ελλάδας. Πέντε διψήφιοι στο Game 3, με τον Εβάν Φουρνιέ να δίνει μία μοναδική… παράσταση. Ο Γάλλος σημείωσε 28 πόντους (50% δίποντα, 60% τρίποντα), ενώ μοίρασε ακόμα 8 ασίστ για 2 δύο λάθη, κατεβάζοντας και 3 ριμπάουντ! Ο Βεζένκοφ τον ακολούθησε στο σκοράρισμα (24π.). Εξαιρετικός ο Μιλουτίνοφ (17π., 6ριμπ.). Διψήφιοι και οι Γουόκαπ (11π.), Γουόρντ (12π.). Αμφίβολη για τον Ολυμπιακό η συμμετοχή των Παπανικολάου και Ντόρσεϊ. Στο 4.00 στην bwin η Ενισχυμένη Απόδοση να κερδίσει την 1η περίοδο ο Ολυμπιακός με 5 ή περισσότερους πόντους διαφορά.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ».

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ