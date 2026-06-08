bwin: 0% Γκανιότα* στο Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός!

Game 3 στους τελικούς του Ελληνικού Πρωταθλήματος, με τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό. Στο 1-1 η σειρά μετά το ντέρμπι της Παρασκευής.

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Ώρα για restart

Ο Ολυμπιακός δεν παρουσίασε τα γνωστά του υψηλά στάνταρ στο ντέρμπι της Παρασκευής με τον Παναθηναϊκό και μοιραία ηττήθηκε με 68-58. Όπως παραδέχθηκε και ο προπονητής των Πρωταθλητών Ευρώπης, Γιώργος Μπαρτζώκας, η ομάδα του παρουσιάστηκε χωρίς την απαιτούμενη συγκέντρωση. Παράλληλα οι «ερυθρόλευκοι» εμφανίστηκαν αρκετά άστοχοι πίσω από την γραμμή του τρίποντου (6/23). Σταθερά κορυφαίος για τον Ολυμπιακό και στον 2ο τελικό ο Εβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλος σταρ των Πειραιωτών ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους (3/6 τρίποντα), όντας τον περισσότερο χρόνο από οποιοδήποτε συμπαίκτη του στο glass floor με 34:08. Αμφίβολος παραμένει ο εξαιρετικός φέτος, Τάιλερ Ντόρσεϊ. Εκτός οκτάδας ξένων οι Φαλ, ΜακΚίσικ και Μόρις. Στην bwin βρίσκουμε σε Ενισχυμένη Απόδοση και στο 3.30 τη νίκη του Ολυμπιακού και το over 166,5 πόντοι στο ματς.

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Ψάχνει το break

Ο Παναθηναϊκός έφερε τη σειρά στα ίσια την Παρασκευή, όντας πολύ καλύτερος του «αιώνιου» αντιπάλου του. Ειδικά στο 3ο δεκάλεπτο το «τριφύλλι» παρουσιάστηκε σαφώς ανώτερο ολοκληρώνοντας το δεκάλεπτο με σκορ 19-8! Εξαιρετική εμφάνιση για τον Νάιτζελ Χέιζ – Ντέιβις. Ο Αμερικάνος φόργουορντ μπορεί να τα… έσπασε στον 1ο τελικό (2/19 σουτ), όμως στον 2ο αποτέλεσε τον πρώτο σκόρερ της ομάδας του και του αγώνα με 23 πόντους (9/16 δίποντα, 5/8 τρίποντα). Από κοντά ο Τσέντι Όσμαν σε απόδοση με 11 πόντους. Χαμηλά σε σκορ έμεινε ο Κέντρικ Ναν, που όμως έβγαλε σπουδαίες άμυνες και μοίρασε 5 ασίστ στους συμπαίκτες του. Ερωτηματικό η παρουσία του Κώστα Σλούκα, που έβγαλε μέρος της προπόνησης. Να σκοράρει ο Παναθηναϊκός over 84,5 πόντους κυμαίνεται στο 3.40 στην bwin και σε Ενισχυμένη Απόδοση.

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