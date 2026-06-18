Άλλαξαν οι αποδόσεις: Τα φαβορί για την κατάκτηση!

Το Παγκόσμιο ξεκίνησε δυναμικά και ήδη οι πρώτες αγωνιστικές έφεραν αποτελέσματα που αλλάζουν τις ισορροπίες! Η Γερμανία έστειλε μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση με το εμφατικό 7-1 απέναντι στο Κουρασάο, οι ΗΠΑ εντυπωσίασαν με το 4-1 επί της Παραγουάης, ενώ ομάδες όπως η Ισπανία, το Βέλγιο και η Ουρουγουάη άφησαν βαθμούς στην πρεμιέρα, αποδεικνύοντας πως τίποτα δεν είναι δεδομένο στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη!

Οι αποδόσεις για την κατάκτηση του Παγκοσμίου στη Stoiximan!

Τα πρώτα παιχνίδια του Παγκοσμίου έχουν ήδη αρχίσει να διαμορφώνουν το τοπίο των “φαβορί”. Η Γερμανία πραγματοποίησε μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της διοργάνωσης με το εμφατικό 7-1 απέναντι στο Κουρασάο, ενώ η Γαλλία ξεκίνησε με νίκη κόντρα στη Σενεγάλη, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο ενός από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου. Θετικά δείγματα έδειξαν επίσης οι ΗΠΑ μετά την ευρεία επικράτησή τους απέναντι στην Παραγουάη, αλλά και το Μεξικό που μπήκε δυνατά στη διοργάνωση μπροστά στο κοινό του.

Από την άλλη πλευρά, ομάδες όπως το Βέλγιο, η Ισπανία και η Πορτογαλία δεν κατάφεραν να ξεκινήσουν με νίκη, αφήνοντας από νωρίς βαθμούς που ενδέχεται να επηρεάσουν τόσο την πορεία τους στους ομίλους όσο και την εικόνα τους στην αγορά του νικητή της διοργάνωσης!

Παράλληλα, το Μαρόκο, η Νότια Κορέα και το Πράσινο Ακρωτήρι έδειξαν πως διαθέτουν τα στοιχεία για να εξελιχθούν σε επικίνδυνους αντιπάλους και πιθανές εκπλήξεις του τουρνουά, σε ένα Παγκόσμιο όπου οι ισορροπίες μοιάζουν πιο λεπτές από ποτέ.

Το Παγκόσμιο στη Stoiximan χωρίς κατάθεση* με 1026 Δώρα*

Οι αποδόσεις έχουν ήδη αρχίσει να μεταβάλλονται! Η Γαλλία (5.00), η Αγγλία (6.90),Ισπανία(7.00), η Αργεντινή (9.00), η Βραζιλία (11.75) και η Γερμανία(15.00) παραμένουν στην κορυφή των επιλογών για την κατάκτηση του Παγκοσμίου, όμως οι πρώτες εκπλήξεις της διοργάνωσης απέδειξαν πως τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο. Ποιός θα “σηκώσει” την κούπα; Η Stoiximan είναι εδώ, όπου το ενδιαφέρον για την κατάκτηση του Παγκοσμίου εντείνεται, καθώς κάθε αγωνιστική μπορεί να φέρει νέα δεδομένα στη διεκδίκηση του μεγαλύτερου τροπαίου του παγκόσμιου ποδοσφαίρου!

Οι αποδόσεις για την κατάκτηση του Παγκοσμίου στη Stoiximan!

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