Αγωνιστική φωτιά στο Παγκόσμιο με ειδικά στοιχήματα!

Άλλη μια ενδιαφέρουσα αγωνιστική ημέρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με την πρεμιέρα Αργεντινής και Γαλλίας να ξεχωρίζουν.

Η πρωταθλήτρια κόσμου παρέα του Λιονέλ Μέσι πατά χορτάρι τα ξημερώματα της Τετάρτης (04:00) στο Κάνσας όπου θα αντιμετωπίσει την Αλγερία για τον 10ο όμιλο.

Ο στόχος των Αργεντινών δεν είναι κάτι λιγότερο από το τρόπαιο και στην πρεμιέρα τους θέλουν να δείξουν το στίγμα τους, ενώ οι Αλγερινοί να είναι ανταγωνιστικοί στην επιστροφή τους στη διοργάνωση μετά το 2014 όταν είχαν φτάσει στους «16» στα γήπεδα της Βραζιλίας.

Αργεντινή – Αλγερία 1:1.40 X:4.45 2:8.70

Λίγες ώρες νωρίτερα θα κάνει τη δική της πρεμιέρα η έτερη φιναλίστ του προηγούμενου Μουντιάλ και πρωταθλήτρια του 2018, Γαλλία που αντιμετωπίζει τη Σενεγάλη για τον 9ο όμιλο στη Νέα Υόρκη (22:00).

Η αναμέτρηση των «τρικολόρ» του Κιλιάν Εμπαπέ με τους Σενεγαλέζους αποτελεί επανάληψη της πρεμιέρας του 2002, όταν οι πρωτοεμφανιζόμενοι τότε σε τελική φάση Αφρικανοί είχαν κάνει την τεράστια έκπληξη να νικήσουν τους Γάλλους με 1-0 χάρη στο γκολ του αείμνηστου πλέον Πάπα Μπούμπα Ντιόπ.

Γαλλία – Σενεγάλη 1:1.51 X:4.25 2:6.50

Στη Βοστώνη το Ιράκ τίθεται αντιμέτωπο της Νορβηγίας (01:00) στο έτερο παιχνίδι της πρώτης στροφής στον 9ο όμιλο.

Οι Ιρακινοί περίμεναν 40 χρόνια για να εμφανιστούν ξανά σε τελική φάση, όταν στο Μεξικό κατέγραψαν τη μοναδική συμμετοχή τους, ενώ η παρέα του Χάαλαντ επιστρέφει αντίστοιχα έπειτα από 28 χρόνια, όταν στα γήπεδα της Γαλλίας είχε φτάσει στη φάση των «16».

Ιράκ – Νορβηγία 1:14.50 X:6.70 2:1.20

Στο Σαν Φρανσίσκο κλείνει η πρώτη αγωνιστική στον 10ο όμιλο ανάμεσα σε Αυστρία και Ιορδανία (07:00).

Οι Αυστριακοί του Ραλφ Ράνγκνικ επιστρέφουν σε Παγκόσμιο Κύπελλο μετά το 1998 με φιλοδοξία να προχωρήσουν όσο πιο μακριά γίνεται χάρη στην εξαιρετικά ταλαντούχα γενιά τους, την ώρα που η Ιορδανία είναι εκ των πρωτάρηδων που επωφελήθηκαν της επέκτασης του αριθμού των ομάδων και θέλει να προκαλέσει εκπλήξεις.

Αυστρία – Ιορδανία 1:1.36 X:5.10 2:8.30

Τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στο Παγκόσμιο Κύπελλο

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.