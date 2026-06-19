Αγώνες που «κρύβουν» πολλές εκπλήξεις με ενισχυμένες αποδόσεις!

Το Παγκόσμιο Κύπελλο μας έχει «χαρίσει» ήδη μεγάλα παιχνίδια, με εκπλήξεις και αρκετά γκολ.

Τα περισσότερα φαβορί δεν έχουν εντυπωσιάσει, ενώ στο ξεκίνημα της δεύτερης αγωνιστικής των ομίλων, οι ομάδες ψάχνουν τους βαθμούς που θα τους δώσουν την πρόκριση.

Σε μία αναμέτρηση με μεγάλο ενδιαφέρον, οι ΗΠΑ φιλοξενούν στο Σιάτλ την Αυστραλία. Οι οικοδεσπότες ήταν εντυπωσιακοί στην πρεμιέρα τους όταν και επιβλήθηκαν με 4-1 της Παραγουάης. Έδειξαν έτοιμοι να κάνουν το επόμενο βήμα και τώρα έχουν μπροστά τους άλλη μία πρόκληση.

Οι Αυστραλοί έκαναν την έκπληξη στο πρώτο ματς επικρατώντας με 2-0 της Τουρκίας και έθεσαν γερά τις βάσεις για την πρόκρισή τους.

ΗΠΑ – Αυστραλία 1: 1.60 X: 4.15 2: 5.35

Στην άλλη αναμέτρηση του ομίλου, οι απογοητευμένες Τουρκία και Παραγουάη ψάχνουν τους πρώτους τους βαθμούς.

Η ομάδα του Μοντέλα ναι μεν είχε ευκαιρίες απέναντι στην Αυστραλία αλλά το τελικό σκορ της άφησε μία πικρή γεύση. Τώρα θέλει να δείξει ακόμα καλύτερο πρόσωπο και να πάρει τους τρεις βαθμούς.

Από την άλλη οι Παραγουανοί παρουσιάστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων στο παιχνίδι με τις ΗΠΑ και ξέρουν ότι δεν έχουν πολλά περιθώρια για νέα απώλεια βαθμών, αν προφανώς θέλουν να προχωρήσουν στη διοργάνωση.

Τουρκία – Παραγουάη 1: 2.03 X: 3.30 2: 3.95

Για τον τρίτο όμιλο, η Σκωτία έρχεται αντιμέτωπη με το Μαρόκο. Οι Σκωτσέζοι βρίσκονται στην κορυφή μετά τη νίκη τους με 1-0 απέναντι στην Αϊτή, σε ένα ματς όπου βέβαια δεν εντυπωσίασαν με την απόδοση τους.

Οι Μαροκινοί βέβαια κοίταξαν στα ίσα τη Βραζιλία και το τελικό 1-1 ήταν απολύτως δίκαιο. Αυτή τη φορά παρουσιάζονται ως το φαβορί της αναμέτρησης και καλούνται να δικαιολογήσουν τον τίτλο τους και στο γήπεδο.

Σκωτία – Μαρόκο 1: 5.15 Χ: 3.55 2: 1.73

Η Βραζιλία άφησε παραπονεμένους τους περισσότερους θαυμαστές της στο εναρκτήριο της παιχνίδι απέναντι στο Μαρόκο. Έδειχνε να της λείπει η ενέργεια και η διάθεση και για καλή της τύχη ο Βινίσιους με υπέροχο γκολ διαμόρφωσε το τελικό 1-1.

Απέναντι στην Αϊτή έχει μία ευκαιρία να «ξεσπάσει» και να προσφέρει θέαμα μαζί με ουσία.

Η αντίπαλός της βέβαια έδειξε καλά στοιχεία στο παιχνίδι με τη Σκωτία και λίγο έλειψε στο τέλος να πάρει και τον βαθμό. Το έργο της τώρα είναι σαφώς δυσκολότερο και στόχος της είναι να φανεί ανταγωνιστική.

Βραζιλία – Αϊτή 1: 1.11 X: 9.20 2: 22.00

Τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.