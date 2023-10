Βασιλιάς Βεζένκοφ στο τελευταίο φιλικό!

Ο Σάσα Βεζένκοφ ξεκίνησε στην βασική πεντάδα των Κινγκς, στο τελευταίο τους φιλικό για την pre season, με τον MVP της Euroleague να βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ σε 21 λεπτά σκόραρε 13 πόντους, «μάζεψε» έξι ριμπάουντ, έχοντας συνολικά 2/2 δίποντα και 3/8 τρίποντα, σε μια εμφάνιση στην οποία απέδειξε γιατί βρίσκεται στο NBA.

Παρακάτω, κάποια από τα highlight του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού:

Sasha from nearly the logo 😳 pic.twitter.com/OFacYzHRTQ

— Sacramento Kings (@SacramentoKings) October 20, 2023