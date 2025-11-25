Sportingbet: 0% Γκανιότα* στο Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης! (26/11)

ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
«Ερυθρόλευκη» βραδιά απόψε σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Στις 22:00, o Ολυμπιακός υποδέχεται την Ρεάλ στο Φάληρο για το Champions League, ενώ νωρίτερα η ομάδα του Μπαρτζώκα φιλοξενείται στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα για τη EuroLeague. 

«Ερυθρόλευκο» όνειρο

Την πρώτη του νίκη στην League Phase του Champions League θα επιδιώξει απόψε ο Ολυμπιακός κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Πειραιώτες γνωρίζουν ότι έχουν μπροστά τους πολύ δύσκολη αποστολή, ωστόσο, θέλουν να εκμεταλλευτούν την δύναμη της έδρας, τον… νόμο του αουτσάιντερ και την παράδοση όταν υποδέχονται την «Βασίλισσα». Συγκεκριμένα, σε 4 αγώνες που έχουν φιλοξενήσει την Ρεάλ στην έδρα τους μετρούν 3 νίκες και 1 νίκη, διατηρώντας ένα σπουδαίο αήττητο σερί. Όσον αφορά τ’ αγωνιστικά, μοναδικός απών είναι ο Πασχαλάκης, ο οποίος αντικαταστάθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα από τον νεαρό Μπότη. Με πολλά προβλήματα απουσιών, αλλά και στο εσωτερικού του συλλόγου, ταξίδεψε η Ρεάλ στην χώρα μας. Ο Τσάμπι Αλόνσο μπορεί να μην υπολογίζει στους Κουρτουά, Χάουσεν, Μιλιτάο, Αλάμπα, Καρβαχάλ, Μασταντουόνο και Ρούντιγκερ, ωστόσο, είναι το μεγάλο φαβορί της αναμέτρησης. Με τρεις νίκες και μία ήττα βρίσκεται στην 9η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Στο 5.00 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να σημειώσουν over 1,5 σουτ εντός εστίας οι Ελ Κααμπί και Μπαπέ. 

Όλα στο κόκκινο

Με μοναδικό στόχο το «διπλό» που θα τον κρατήσει στην πρώτη τετράδα του βαθμολογικού πίνακα, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι. Αμφότερες, με ρεκόρ 8-4 βρίσκονται στην 3η θέση, με τους «ερυθρόλευκους» να υπερτερούν σε άμυνα και επίθεση. Στ’ αγωνιστικά για ακόμα ένα ματς, Φαλ, Έβανς και ΜακΚίσικ είναι εκτός, ενώ στη λίστα των τραυματιών προστέθηκαν και οι Λαρεντζάκης, Νιλικίνα. Μία από τις καλύτερες τις σεζόν τα τελευταία χρόνια στη EuroLeague διανύει ο Ερυθρός Αστέρας, ο οποίος έχει κάνει την έδρα του απόρθητο… φρούριο. Οι Σέρβοι μετρούν εννέα σερί εντός έδρας νίκες, ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι πέρσι κέρδισαν τον Ολυμπιακό τόσο εντός, όσο και εκτός έδρας. Στο 2.70 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να σημειώσει 10 ή περισσότερα ριμπάουντ ο Μιλουτίνοφ. 

