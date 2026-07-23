Πάκσι – Παναθηναϊκός ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (23/07)

Πάκσι – Παναθηναϊκός live stream για το Κόνφερενς Λιγκ

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Ποιο κανάλι δείχνει Πάκσι εναντίον Παναθηναϊκός;

Το Πάκσι – Παναθηναϊκός live streaming θα λάβει χώρα την Πέμπτη 23 Ιουλίου (21:00) και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ.

ΑΓΩΝΑΣ⚽ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ📅 ΚΑΝΑΛΙ📺 Πάκσι – Παναθηναϊκός Πέμπτη 23 Ιουλίου (21:00) ΣΚΑΪ

Πώς θα δω Live Streaming το Πάκσι – Παναθηναϊκός;

Μπαίνοντας στο site της Kingbet, μπορείς να δεις το Πάκσι – Παναθηναϊκός κανάλι μέσα από τα παρακάτω link, κάνοντας εγγραφή και μία πρώτη κατάθεση (έστω και την ελάχιστη).

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