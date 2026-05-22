Kingbet

Μια βραδιά αλληλεγγύης με τη σφραγίδα της Betsson

Η Betsson συμμετείχε ως Μεγάλος Χορηγός στον φιλανθρωπικό ποδοσφαιρικό αγώνα “Creators Aid”, ο οποίος πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 15 Μαΐου στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου Αγίων Αναργύρων, μετατρέποντας μια ποδοσφαιρική γιορτή σε μια ουσιαστική δράση κοινωνικής προσφοράς.

Η διοργάνωση συγκέντρωσε γνωστούς Έλληνες creators, προσωπικότητες του διαδικτύου και εκατοντάδες θεατές, με κοινό στόχο τη στήριξη των Παιδικών Χωριών SOS, μέσα από μια βραδιά γεμάτη ενέργεια, συγκίνηση και δυνατές στιγμές εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης, πραγματοποιήθηκε τιμητική βράβευση προς τον Δήμαρχο Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Σταύρο Τσίρμπα, από τον Managing Director της Betsson, Θάνο Μαρίνο, ο οποίος του παρέδωσε αναμνηστική πλακέτα ως ένδειξη ευχαριστίας για τη συμβολή και τη στήριξη του Δήμου στην πραγματοποίηση της πρωτοβουλίας.

Στη συνέχεια, η Betsson, σε συνεργασία με την Inalan, προχώρησε σε μία συμβολική αλλά ιδιαίτερα ουσιαστική προσφορά προς τα Παιδικά Χωριά SOS, δωρίζοντας μία κονσόλα PlayStation για τα παιδιά, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το πνεύμα προσφοράς της διοργάνωσης.

Τον αγώνα διαιτήτευσαν τρεις ιδιαίτερα αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της ελληνικής διαιτησίας, οι Πέτρος Κασναφέρης, Γιώργος Καλαϊτζίδης και Ηρακλής Λούκας, οι οποίοι με τη μακρά πορεία και την ιστορία τους στα ελληνικά γήπεδα πρόσθεσαν ξεχωριστό χαρακτήρα στη βραδιά, συνδέοντας το παρελθόν του ελληνικού ποδοσφαίρου με μια σύγχρονη δράση κοινωνικής ευαισθησίας.

Μετά από έναν αγώνα με υψηλό ρυθμό και έντονο ανταγωνισμό, μεγάλη νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα του Alyx, σε μια αναμέτρηση που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Το βραβείο του Betsson MVP κατέκτησε ο Αλέξανδρος Κοψιάλης για την εξαιρετική του παρουσία και απόδοση στον αγωνιστικό χώρο. Το βραβείο του απένειμε ο Θάνος Μαρίνος, ενώ ο ίδιος ο Αλέξανδρος Κοψιάλης του παρέδωσε μια υπογεγραμμένη φανέλα ως αναμνηστικό της βραδιάς, σε μια στιγμή που απέσπασε το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκόμενων.

Η Betsson συνεχίζει σταθερά να επενδύει σε δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα στην Ελλάδα, στηρίζοντας πρωτοβουλίες που αξιοποιούν τη δύναμη του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας για καλό σκοπό, αποδεικνύοντας στην πράξη πως η συλλογική προσπάθεια μπορεί να δημιουργήσει πραγματικό και μετρήσιμο αντίκτυπο στην κοινωνία.

