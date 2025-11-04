Μάλμε – Παναθηναϊκός: ☘Ευρωπαίος Μπενίτεθ και η κομβικότητα της αναμέτρησης🔥

Έναν χρόνο παρά μία ημέρα ακριβώς (07/11/2024), το «τριφύλλι» ταξίδευε και πάλι στη Σουηδία για ευρωπαϊκό ματς. Κόντρα στη Γιουργκόρντεν για τη League Phase του Κόνφερενς Λιγκ, γνώρισε την ήττα με 2-1, παρότι προηγήθηκε στο σκορ. Αυτή τη φορά, για το Γιουρόπα Λιγκ, καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μάλμε.

Συμπτωματικά, πάντως, αυτό ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό ματς στον «πράσινο» πάγκο για τον Ρουί Βιτόρια. Ακριβώς, δηλαδή, όπως για τον Ράφα Μπενίτεθ τώρα. Αν έλεγες στον ίδιο τον Πορτογάλο, αλλά και στους φιλάθλους της ομάδας τι θα ακολουθούσε, μάλλον θα έμεναν αποσβολωμένοι.

Η ουσία είναι πως ο νυν τεχνικός του Παναθηναϊκού κάνει το εκτός συνόρων ντεμπούτο του. Τα τρία πρώτα ματς δεν τα χαρακτήριζες και επιτυχία. Άλλωστε, οι εικόνες που ζητούσε συγγνώμη από τον κόσμο μετά την ήττα από τον Βόλο (1-0), μαρτυρούν πολλά. Φυσικά, ο πολύπειρος Ισπανός δεν γίνεται να επωμιστεί την ευθύνη για την υγεία που δεν εκπέμπει η ομάδα.

Πρέπει, ωστόσο, να βιαστεί και να καταστρώσει το σχέδιό του για πρόκριση στην επόμενη φάση. Με δύο ήττες και μία νίκη στα τρία πρώτα παιχνίδια, το αποψινό κρίνεται κομβικό. Αυτό το χαρτί έτυχε στον Μπενίτεθ δυστυχώς, με αυτό θα παίξει και θα προσπαθήσει να το αξιοποιήσει.

Μάλμε – Παναθηναϊκός στοίχημα

Όπως γράψαμε, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει σουηδική ομάδα. Πριν τη Γιουργκόρντεν μάλιστα, ήταν αήττητος κόντρα σε ΑΙΚ και Γκέτεμποργκ (4-2-0). Οι παραδόσεις, όμως, υπάρχουν για να σπάνε.

Από την άλλη, η Μάλμε έχει και αυτή ιστορικό με ομάδες από την Ελλάδα. Μόλις πέρυσι, αντιμετώπισε δύο. Αρχικά τον ΠΑΟΚ στα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ, όπου ξεπέρασε το εμπόδιό του με περιπετειώδη τρόπο. Στη συνέχεια, στη League Phase του Γιουρόπα γνώρισε την εντός έδρας ήττα με 0-1 από τον Ολυμπιακό.

Ενδιαφέρουσα παρατήρηση πως ο Ράφα Μπενίτεθ έχει βρει ξανά στον… ευρωπαϊκό δρόμο του τη γηπεδούχο. Όντας προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης το 2015, τη συνάντησε στη φάση των ομίλων (την παλιά, την ορθόδοξη) του Τσάμπιονς Λιγκ. Στα… οκτώ γκολ σταμάτησε η «βασίλισσα» στο πρώτο ματς, επικρατώντας 8-0, ενώ στη ρεβάνς νίκησε 2-0.

Για την ιστορία, εκείνη η σεζόν (15-16) ήταν η τελευταία που ο τεχνικός του Παναθηναϊκού κοουτσάρει σε ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Με θητεία σε Νιουκάστλ, Έβερτον και Θέλτα δεν είχε ξανά την τύχη έκτοτε.

Μάλμε – Παναθηναϊκός αποδόσεις

Ώρα αποδόσεων, ώρα για Elabet. Μοιρασμένες θα τις χαρακτηρίζαμε, με ένα ελαφρύ προβάδισμα των «πρασίνων». Πιο συγκεκριμένα, το διπλό προσφέρεται στο 2.45, η ισοπαλία στο 3.50, ενώ ο άσος των Σουηδών στο 2.62.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στις αγορές των γκολ. Το Over 2,5 πληρώνει 1.90 την ίδια ώρα που το Under 2,5 βρίσκεται στο 1.76. Ίδια εικόνα όσον αφορά και τα G/G, N/G σε αποδόσεις 1.76 και 1.90 αντίστοιχα.

Μάλμε – Παναθηναϊκός ειδικά

Φτάσαμε, λοιπόν, στην πιο… πιπεράτη ενότητα, εκείνη με τα ειδικά στοιχήματα. Πέρα από τα κλασικά σημεία στα προγνωστικά γιουρόπα λιγκ, όλοι αναζητούμε το διαφορετικό, το πιο εξεζητημένο. Παρακάτω θα βρείτε τα ειδικά που ξεχωρίσαμε για τη σπουδαία αυτή αναμέτρηση.

Μάλμε – Παναθηναϊκός κανάλι

Τώρα σας ακούμε και ρωτάτε «πού θα δω το Μάλμε – Παναθηναϊκός;». Μην αγχώνεστε, διότι το πρόγραμμα tv της Kingbet έχει την απάντηση. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την μάχη της ελληνικής ομάδας (06/11, 19:45) από το Cosmote Sport 3HD.