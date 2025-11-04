ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Μάλμε – Παναθηναϊκός: ☘Ευρωπαίος Μπενίτεθ και η κομβικότητα της αναμέτρησης🔥

Μάλμε - Παναθηναϊκός

Έναν χρόνο παρά μία ημέρα ακριβώς (07/11/2024), το «τριφύλλι» ταξίδευε και πάλι στη Σουηδία για ευρωπαϊκό ματς. Κόντρα στη Γιουργκόρντεν για τη League Phase του Κόνφερενς Λιγκ, γνώρισε την ήττα με 2-1, παρότι προηγήθηκε στο σκορ. Αυτή τη φορά, για το Γιουρόπα Λιγκ, καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μάλμε.

Συμπτωματικά, πάντως, αυτό ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό ματς στον «πράσινο» πάγκο για τον Ρουί Βιτόρια. Ακριβώς, δηλαδή, όπως για τον Ράφα Μπενίτεθ τώρα. Αν έλεγες στον ίδιο τον Πορτογάλο, αλλά και στους φιλάθλους της ομάδας τι θα ακολουθούσε, μάλλον θα έμεναν αποσβολωμένοι.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ TOP 8 ΣΤΟ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ
9.00

Μπενιτεθ

Η ουσία είναι πως ο νυν τεχνικός του Παναθηναϊκού κάνει το εκτός συνόρων ντεμπούτο του. Τα τρία πρώτα ματς δεν τα χαρακτήριζες και επιτυχία. Άλλωστε, οι εικόνες που ζητούσε συγγνώμη από τον κόσμο μετά την ήττα από τον Βόλο (1-0), μαρτυρούν πολλά. Φυσικά, ο πολύπειρος Ισπανός δεν γίνεται να επωμιστεί την ευθύνη για την υγεία που δεν εκπέμπει η ομάδα.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
11.00

Πρέπει, ωστόσο, να βιαστεί και να καταστρώσει το σχέδιό του για πρόκριση στην επόμενη φάση. Με δύο ήττες και μία νίκη στα τρία πρώτα παιχνίδια, το αποψινό κρίνεται κομβικό. Αυτό το χαρτί έτυχε στον Μπενίτεθ δυστυχώς, με αυτό θα παίξει και θα προσπαθήσει να το αξιοποιήσει.

Μάλμε – Παναθηναϊκός στοίχημα

Παναθηναϊκος

Όπως γράψαμε, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει σουηδική ομάδα. Πριν τη Γιουργκόρντεν μάλιστα, ήταν αήττητος κόντρα σε ΑΙΚ και Γκέτεμποργκ (4-2-0). Οι παραδόσεις, όμως, υπάρχουν για να σπάνε.

Από την άλλη, η Μάλμε έχει και αυτή ιστορικό με ομάδες από την Ελλάδα. Μόλις πέρυσι, αντιμετώπισε δύο. Αρχικά τον ΠΑΟΚ στα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ, όπου ξεπέρασε το εμπόδιό του με περιπετειώδη τρόπο. Στη συνέχεια, στη League Phase του Γιουρόπα γνώρισε την εντός έδρας ήττα με 0-1 από τον Ολυμπιακό.

Ενδιαφέρουσα παρατήρηση πως ο Ράφα Μπενίτεθ έχει βρει ξανά στον… ευρωπαϊκό δρόμο του τη γηπεδούχο. Όντας προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης το 2015, τη συνάντησε στη φάση των ομίλων (την παλιά, την ορθόδοξη) του Τσάμπιονς Λιγκ. Στα… οκτώ γκολ σταμάτησε η «βασίλισσα» στο πρώτο ματς, επικρατώντας 8-0, ενώ στη ρεβάνς νίκησε 2-0.

Για την ιστορία, εκείνη η σεζόν (15-16) ήταν η τελευταία που ο τεχνικός του Παναθηναϊκού κοουτσάρει σε ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Με θητεία σε Νιουκάστλ, Έβερτον και Θέλτα δεν είχε ξανά την τύχη έκτοτε.

Μάλμε – Παναθηναϊκός αποδόσεις

Παναθηναϊκος

Ώρα αποδόσεων, ώρα για Elabet. Μοιρασμένες θα τις χαρακτηρίζαμε, με ένα ελαφρύ προβάδισμα των «πρασίνων». Πιο συγκεκριμένα, το διπλό προσφέρεται στο 2.45, η ισοπαλία στο 3.50, ενώ ο άσος των Σουηδών στο 2.62.

ΜΑΛΜΕ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
2.62 3.50 2.45

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στις αγορές των γκολ. Το Over 2,5 πληρώνει 1.90 την ίδια ώρα που το Under 2,5 βρίσκεται στο 1.76. Ίδια εικόνα όσον αφορά και τα G/G, N/G σε αποδόσεις 1.76 και 1.90 αντίστοιχα.

OVER 2,5 UNDER 2,5 GOAL/GOAL NO/GOAL
1.90 1.76 1.76 1.90

Μάλμε – Παναθηναϊκός ειδικά

Παναθηναϊκος

Φτάσαμε, λοιπόν, στην πιο… πιπεράτη ενότητα, εκείνη με τα ειδικά στοιχήματα. Πέρα από τα κλασικά σημεία στα προγνωστικά γιουρόπα λιγκ, όλοι αναζητούμε το διαφορετικό, το πιο εξεζητημένο. Παρακάτω θα βρείτε τα ειδικά που ξεχωρίσαμε για τη σπουδαία αυτή αναμέτρηση.

ΗΜΙΧΡΟΝΟ/ΤΕΛΙΚΟ: ΙΣΟΠΑΛΙΑ/ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
6.80
ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ Ο Κ. ΣΦΙΝΤΕΡΣΚΙ
2.90
ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟΥ ΓΚΟΛ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙΑ
5.00
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ
2.60

Μάλμε – Παναθηναϊκός κανάλι

Τώρα σας ακούμε και ρωτάτε «πού θα δω το Μάλμε – Παναθηναϊκός;». Μην αγχώνεστε, διότι το πρόγραμμα tv της Kingbet έχει την απάντηση. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την μάχη της ελληνικής ομάδας (06/11, 19:45) από το Cosmote Sport 3HD.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα