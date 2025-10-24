Λάτσιο – Γιουβέντους: Από ένα ημίχρονο η καθεμιά με τριπλασιασμό💣

Ο κύκλος των σπουδαίων αναμετρήσεων αυτής της εβδομάδας κλείνει την Κυριακή (26/10). Υπάρχει καλύτερος τρόπος να «σβήσουμε» από ένα δυνατό ματς στην Ιταλία; Ανάμεσα στα πολλά ενδιαφέροντα που θα βρείτε στο κουπόνι, υπάρχει το Λάτσιο – Γιουβέντους για την 8η αγωνιστική της Serie A.

Οι «λατσιάλι» έχουν ξεκινήσει τουλάχιστον στραβά τη φετινή σεζόν. Έχοντας ταλαιπωρηθεί από πολλές απουσίες, έχουν πανηγυρίσει μόλις δύο νίκες, έφεραν δύο ισοπαλίες κα τρεις ήττες. Η εικόνα στη βαθμολογία Α Ιταλίας τα λέει όλα, μιας και τους συναντάμε κάτω από τα μισά της κατάταξης.

Οι «μπιανκονέρι» απο την άλλη, μπορεί να ξεκίνησαν με ορμή, όμως στον δρόμο τα βρήκαν σκούρα. Αυτή τη στιγμή προέρχονται από επτά διαδοχικά παιχνίδια δίχως νίκη σε όλες τις διοργανώσεις (0-5-2). Πιο πρόσφατο αποτέλεσμα το 1-0 από τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Τσάμπιονς Λιγκ. Η θέση του Ίγκορ Τούντορ στον πάγκο βρίσκεται σε κίνδυνο.

Λάτσιο – Γιουβέντους στοίχημα

Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στην πρόσφατη παράδοση. Ελαφρά υπεροχή της Γιουβέντους παρατηρείται στα δέκα τελευταία ραντεβού των δύο ομάδων. Το ρεκόρ είναι 3-2-5 υπέρ της. Βέβαια, στα τέσσερα πιο πρόσφατα στο «Ολίμπικο», η γηπεδούχος παραμένει αήττητη.

Σε δέκα συναντήσεις στη Ρώμη, υπάρχει ισορροπία με ρεκόρ 4-2-4. Πάντως, αν κάποιος στη Λάτσιο έχει κακή σχέση με τη «Γηραιά Κυρία» είναι ο Μαουρίτσιο Σάρι. Ο έμπειρος Ιταλός τεχνικός που έχει καθίσει και στους δύο πάγκους κατάφερε να νικήσει την ομάδα από το Τορίνο μόλις τέσσερις φορές σε 17 αγώνες (4-3-10).

Αφού τα είδαμε αυτά, ώρα και για για τις αποδόσεις, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί στην Elabet.

Λάτσιο – Γιουβέντους αποδόσεις

Μια ματιά αρκεί για να καταλάβουμε ότι πρόκειται για μια αμφίρροπη αναμέτρηση. Ελαφρό προβάδισμα έχει η φιλοξενούμενη, με το διπλό στο 2.30. Παράλληλα, η ισοπαλία προσφέρεται στο 3.20, ενώ ο άσος στο 3.10.

Αναφορικά με τις αγορές τερμάτων προκρίνεται το Under 2,5 στο χαμηλό 1.64 έναντι 2.20 του Over. Άλλη η εικόνα στα G/G και N/G που «κονταροχτυπιούνται» στο 1.95 και 1.86 αντίστοιχα.

Λάτσιο – Γιουβέντους ειδικά

Δεν υπήρχε περίπτωση να μην σας είχαμε ειδικά στοιχήματα, το ξέρετε καλά. Αυτή τη φορά εστιάζουμε στις επιδόσεις των αντιπάλων στα ημίχρονο. Θα παρατηρήσετε πως η Λάτσιο μπαίνει δυνατά στο πρώτο 45λεπτο σκοράροντας επτά από τα δέκα της γκολ στη Serie A.

Στην αντίπερα όχθη, η Γιουβέντους φορτσάρει μετά την ανάπαυλα. Έξι από τα εννέα της τέρματα σημειώνονται εκεί. Βίοι αντίθετοι… Με 3.10 πληρώνουν να ανοίξει το σκορ στο πρώτο ημίχρονο οι «λατσιάλι» και 2.22 να το κάνουν οι «μπιανκονέρι» στο δεύτερο.

Λάτσιο – Γιουβέντους κανάλι

Τώρα σας ακούμε και ρωτάτε «πού θα δω το Λάτσιο – Γιουβέντους;». Μην αγχώνεστε, διότι το πρόγραμμα tv της Kingbet έχει την απάντηση. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ιταλική μονομαχία στη Ρώμη (26/10, 21:45) από το Cosmote Sport 2HD.