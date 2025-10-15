Φόρμουλα 1 (2025) – Βαθμολογία Οδηγών Κατασκευαστών, Πρόγραμμα

Η σεζόν της φετινής Formula 1 κρατάει την καλύτερη συντροφιά στους λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Τα τελευταία χρόνια είχαμε συνηθίσει, πριν καν αρχίσει να μην συζητάμε ποιος θα πάρει τον τίτλο, αλλά πώς θα τον πάρει. Ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής τις προηγούμενες τέσσερις σεζόν. Έφτασε η στιγμή να αλλάξει αυτό;

Ferrari, Mercedes και McLaren φάνηκαν να έρχονται με… πατημένα τα γκάζια και δείχνουν πιο έτοιμες από ποτέ για την απίστευτη κόντρα εξέλιξης των φετινών μονοθεσίων που αναμένεται το επόμενο διάστημα. Θα περιμένουμε με ανυπομονησία ωστόσο, για το πώς θα συνεχιστεί όλο αυτό, μέχρι και τον τελευταίο γύρο, τον 24ο στο Άμπου Ντάμπι (5 – 7 Δεκεμβρίου).

Βαθμολογία Οδηγών F1 2025

Μετά τους τέσσερις διαδοχικούς τίτλους του Μαξ Φερστάπεν, όλοι αναζητούν αν θα υπάρξει καινούριος πρωταθλητής. Αναμένεται μια σεζόν… καθόλου αναίμακτη.

ΘΕΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΝΤΟΙ 1. Όσκαρ Πιάστρι 336 2. Λάντο Νόρις 314 3. Μαξ Φερστάπεν 273 4. Τζορτζ Ράσελ 237 5. Τσαρλς Λεκλέρ 173 6. Λιουίς Χάμιλτον 125 7. Κίμι Αντονέλι 88 8. Αλεξάντερ Άλμπον 70 9. Ίσακ Χάτζαρ 39 10. Νίκο Χούλκενμπεργκ 37 11. Φερνάντο Αλόνσο 36 12. Κάρλος Σενθ 32 13. Λανς Στρολ 32 14. Λίαμ Λόουσον 30 15. Εστέμπαν Οκόν 28 16. Πιέρ Γκάσλι 20 17. Γιούκι Τσουνόντα 20 18 Γκάμπριελ Μπερτολέτο 18 19. Όλιβερ Μπέρμαν 18 20. Φράνκο Κολαπίντο 0 21. Τζακ Ντούχαν 0

Κατάταξη Κατασκευαστών Formula 1 2025

Εκτός από τη βαθμολογία οδηγών, το ενδιαφέρον είναι έντονο για τις εταιρίες. Η Red Bull ήταν αυτή που είχε την πρωτοκαθεδρία τα τέσσερα τελευταία χρόνια, χάρη στον Μαξ Φερστάπεν. Μπορεί να το κάνει ξανά φέτος; Όχι λέει η βαθμολογία.

ΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΠΟΝΤΟΙ 1. McLaren 650 2. Mercedes 325 3. Ferrari 298 4. Red Bull 290 5. Williams 102 6. Racing Bulls Honda RBPT 72 7. Aston Martin Aramico Mercedes 68 8. Kick Sauber Ferrari 55 9. HAAS 46 10. Alpine 20

Πρόγραμμα φόρμουλα 1 2025 – Επόμενο Grand Prix

Το επόμενο γκραν πρι της σειράς θα λάβει χώρα στις ΗΠΑ για τον 19ο γύρο της Formula 1 (17-19/10). Πάμε να δούμε το αναλυτικό πρόγραμμα της φετινής συναρπαστικής σεζόν: