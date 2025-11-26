ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Έρχεται η μεγάλη τράμπα στον ΠΑΟΚ!💣💣

lucesku paok

Η εξέλιξη που δείχνει πολλά για τη μεγάλη μεταγραφή στην επίθεση.

Ο ΠΑΟΚ είναι αποφασισμένος. Στα 100 του χρόνια που θα μπει με το 2026 θέλει να κάνει την καλύτερη δυνατή σεζόν. Τι σημαίνει αυτό; Και πρωτάθλημα και Κύπελλο και όσο το δυνατόν πιο μακριά στην Ευρώπη.

Στην προσπάθειά του αυτή από τον Γενάρη θα έχει τον Ζαφείρη ο οποίος θα προστεθεί στα χαφ του ΠΑΟΚ που μέχρι στιγμής τα πάνε εξαιρετικά. Και ο Μεϊτέ και ο Οζντόεφ. Όμως, όπως σας έχω γράψει ξανά, ο Δικέφαλος του Βορρά θέλει να κάνει το μεγάλο μπαμ στην επίθεση.

Μπαμ επιπέδου Ζαφείρη. Δηλαδή μια μεταγραφή που μπορεί να κοστίσει 10 εκατομμύρια (και βάλε) και θα έρθει και θα μπει να κάνει αμέσως την διαφορά. Και σε αυτό το κομμάτι έχουμε εξέλιξη που σίγουρα κάτι δείχνει.

Ποια είναι αυτή; Έμαθα από Ρωσία μεριά πως ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας για να δώσει τον Τσάλοφ. Το ιδανικό σενάριο για τον ΠΑΟΚ και τον Λουτσέσκου θα ήταν αυτό. Να ξεφορτωθεί ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο που το κουβαλάει εδώ και αρκετό καιρό χωρίς να έχει πάρει τίποτα πίσω και να κλείσει τον φορ που θέλει.

Προφανώς ακόμα και αν δεν φύγει ο Τσάλοφ ο ΠΑΟΚ θα προχωρήσει την μεταγραφή του φορ. Όμως αυτή αν προχωρήσει αυτή η εξέλιξη, ο ΠΑΟΚ θα έχει αριθμητικό πρόβλημα στην επίθεση αν δεν αντικατασταθεί.

Και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο οι εξελίξεις τρέχουν πριν καν μπούμε στον Δεκέμβριο μιας και μαθαίνω πως ο ΠΑΟΚ θέλει να μπει στο 2026 και με Ζαφείρη και με φορ που θα δεδομένα επικοινωνιακά θα προκαλέσει αίσθηση.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα