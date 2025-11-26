Έρχεται η μεγάλη τράμπα στον ΠΑΟΚ!💣💣

Η εξέλιξη που δείχνει πολλά για τη μεγάλη μεταγραφή στην επίθεση.

Ο ΠΑΟΚ είναι αποφασισμένος. Στα 100 του χρόνια που θα μπει με το 2026 θέλει να κάνει την καλύτερη δυνατή σεζόν. Τι σημαίνει αυτό; Και πρωτάθλημα και Κύπελλο και όσο το δυνατόν πιο μακριά στην Ευρώπη.

Στην προσπάθειά του αυτή από τον Γενάρη θα έχει τον Ζαφείρη ο οποίος θα προστεθεί στα χαφ του ΠΑΟΚ που μέχρι στιγμής τα πάνε εξαιρετικά. Και ο Μεϊτέ και ο Οζντόεφ. Όμως, όπως σας έχω γράψει ξανά, ο Δικέφαλος του Βορρά θέλει να κάνει το μεγάλο μπαμ στην επίθεση.

Μπαμ επιπέδου Ζαφείρη. Δηλαδή μια μεταγραφή που μπορεί να κοστίσει 10 εκατομμύρια (και βάλε) και θα έρθει και θα μπει να κάνει αμέσως την διαφορά. Και σε αυτό το κομμάτι έχουμε εξέλιξη που σίγουρα κάτι δείχνει.

Ποια είναι αυτή; Έμαθα από Ρωσία μεριά πως ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας για να δώσει τον Τσάλοφ. Το ιδανικό σενάριο για τον ΠΑΟΚ και τον Λουτσέσκου θα ήταν αυτό. Να ξεφορτωθεί ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο που το κουβαλάει εδώ και αρκετό καιρό χωρίς να έχει πάρει τίποτα πίσω και να κλείσει τον φορ που θέλει.

Προφανώς ακόμα και αν δεν φύγει ο Τσάλοφ ο ΠΑΟΚ θα προχωρήσει την μεταγραφή του φορ. Όμως αυτή αν προχωρήσει αυτή η εξέλιξη, ο ΠΑΟΚ θα έχει αριθμητικό πρόβλημα στην επίθεση αν δεν αντικατασταθεί.

Και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο οι εξελίξεις τρέχουν πριν καν μπούμε στον Δεκέμβριο μιας και μαθαίνω πως ο ΠΑΟΚ θέλει να μπει στο 2026 και με Ζαφείρη και με φορ που θα δεδομένα επικοινωνιακά θα προκαλέσει αίσθηση.