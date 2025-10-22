Azure Roulette: Μοναδική εμπειρία ρουλέτας

Απεριόριστες δυνατότητες στο χέρι σου με το live casino της Novibet.

Το Azure Roulette είναι ένα από τα πιο δημοφιλή παιχνίδια live casino της Pragmatic Play. Από την κυκλοφορία της, τον Σεπτέμβριο του 2020, η κομψή ρουλέτα έχει κερδίσει την προτίμηση του κοινού, χάρη στο φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον και τις ειδικές λειτουργίες που προσφέρει.

Με τους έμπειρους κρουπιέρηδες και την ατμόσφαιρα που θυμίζει την οσκαρική ταινία «Great Gatsby», ο παίκτης αισθάνεται άνετα από την πρώτη κιόλας στιγμή που θα συνδεθεί στο παιχνίδι. Τα μπλε χρώματα στο τραπέζι και το περιβάλλον, η λαμπερή ρουλέτα και η δυνατότητα για ζωντανή συνομιλία τόσο με τους υπόλοιπους παίκτες όσο και με τον dealer, δημιουργούν την αίσθηση ενός πραγματικού καζίνο.

Το Azure Roulette είναι μια έκδοση της κλασικής ευρωπαϊκής ρουλέτας, ακολουθώντας τους γενικούς κανόνες της. Η δομή της ρουλέτας ακολουθεί τα ευρωπαϊκά δεδομένα, με 37 θέσεις (0 έως 36), χωρισμένα σε μαύρα και κόκκινα νούμερα. Επίσης, ο τρόπος πονταρίσματος δεν αλλάζει, αφού κάθε παίκτης μπορεί να επιλέξει συγκεκριμένο αριθμό ή χρώμα, 12άδες, μονά-ζυγά ή κάποιο από τα συστήματα (βουαζάν-τιέρ-ορφανά).

Κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, η επιλογή αυτόματου πονταρίσματος! Εάν ο παίκτης δεν θέλει να πατά συνεχώς το κουμπί στοίχημα, μπορεί απλά να ενεργοποιήσει τη λειτουργία αυτόματου παιχνιδιού. Το παιχνίδι θα τοποθετήσει αυτόματα το παραγγελθέν στοίχημα.

Το παιχνίδι είναι διαθέσιμο και εύχρηστο τόσο σε φορητές συσκευές όσο και σε υπολογιστές, υποστηρίζοντας πλήρως τα λειτουργικά συστήματα iOS, Android και Microsoft.

