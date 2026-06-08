Το Betsson Quiz* Show για το Παγκόσμιο έφτασε!

Το Quiz Show της Betsson, σούπερ εκπλήξεις* έρχεται και σε βάζει στο παιχνίδι του Παγκοσμίου!

Πόσα θυμάσαι από τις μεγαλύτερες στιγμές της διοργάνωσης; Πόσο καλά γνωρίζεις ομάδες, παίκτες, γκολ και ιστορικά highlights του Μουντιάλ; Ήρθε η στιγμή να το αποδείξεις μέσα από ένα fun και διαδραστικό quiz experience!

Για 4 συνεχόμενες εβδομάδες, ένα νέο quiz θα σε περιμένει για να δοκιμάσεις τις γνώσεις σου γύρω από το Παγκόσμιο Κύπελλο και να ανέβεις στο leaderboard.

Μπαίνεις στο quiz με το nickname και το email σου, επιλέγεις τη διαδρομή που θα ακολουθήσεις και απαντάς σε ερωτήσεις διαφορετικών επιπέδων δυσκολίας. Ξεκινάς από το εύκολο επίπεδο και στη συνέχεια αποφασίζεις αν θα συνεχίσεις ή αν θα ρισκάρεις για ακόμα περισσότερους πόντους στο leaderboard!

Όσο πιο δύσκολες οι ερωτήσεις και όσο πιο γρήγορα απαντάς, τόσο περισσότερους πόντους συγκεντρώνεις και αυξάνεις τις πιθανότητές σου να βρεθείς ανάμεσα στους νικητές.

Και το καλύτερο; Η συμμετοχή είναι εντελώς δωρεάν και δεν απαιτείται καμία κατάθεση για να λάβεις μέρος.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

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