Τελικός για νίκη – κλειδί με… τετράποντο της Interwetten!

Ο πρώτος τελικός του πρωταθλήματος μπάσκετ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού πρόσφερε αυτό που περίμεναν όλοι: Μεγάλα καλάθια, αγωνία μέχρι τέλους, μπόλικο μπασκετικό ξύλο και παράπονα για την διαιτησία, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα να επικρατεί αυτής του Εργκίν Αταμάν με 82-76.

Ο αποψινός, δεύτερος τελικός στο Telekom Center (Παρασκευή 05/06, 21:00), δεν αναμένεται να αλλάξει μοτίβο ως προς τα προαναφερθέντα, όντας όμως πολύ κρίσιμος, αφού το Τριφύλλι θέλει να παραμείνει «ζωντανό» στην μάχη του τίτλου κάνοντας το 1-1, ενώ οι Ερυθρόλευκοι ψάχνουν άλμα κούπας με το 2-0, στο γήπεδο όπου πριν από δώδεκα ημέρες στέφθηκαν πρωταθλητές Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία τους.

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Έχουμε και λέμε: Να σημειωθούν πάνω από 170,5 πόντοι συνολικά, να πετύχει πάνω από 12,5 πόντους ο (αρνητικός στον πρώτο τελικό) Νάιτζελ Χέιζ – Ντέιβις και να ευστοχήσει σε πάνω από 2,5 τρίποντα ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος συνηθίζει να είναι «καυτός» στα παιχνίδια που διεξάγονται στο ΟΑΚΑ.

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