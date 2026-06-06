ΗΠΑ – Γερμανία με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Οι ΗΠΑ φιλοξενούν στο Σικάγο τη Γερμανία στο παιχνίδι που αποτελεί την πρόβα τζενεράλε και για τις δύο ομάδες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026 στο Μεξικό.

Η αμερικανική ομάδα κινείται εδώ και εβδομάδες στους ρυθμούς του Μουντιάλ. Σε οργανωτικό επίπεδο όλα μοιάζουν να είναι έτοιμα. Φυσικά, για τη μία από τις τρεις οικοδέσποινες της διοργάνωσης, σημαντικό θεωρείται το να μπορέσει και η ομάδα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και να διακριθεί. Ο Μαουρίτσιο Ποκετίνο, που βρίσκεται στον πάγκο της από τον Σεπτέμβριο του 2024, έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και τώρα θέλει να παρουσιάσει τα αποτελέσματά της και στο κοινό. Στο τελευταίο της φιλικό επικράτησε με 3-2 της Σενεγάλης.

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Η Γερμανία, η οποία μετράει 8 νίκες και 4 ήττες με αντίπαλο τις ΗΠΑ (18-6 γκολ), μπορεί να έχει αναδειχτεί παγκόσμια πρωταθλήτρια τέσσερις φορές, όμως στα δύο τελευταία Μουντιάλ αποκλείστηκε στη φάση των ομίλων. Όλοι στις τάξεις της έχουν δουλέψει πολύ σκληρά για να αφήσουν πίσω αυτή τη διπλή αποτυχία και να ξαναφέρουν τη «Νατσιονάλμανσαφτ» όσο πιο ψηλά γίνεται. Η ομάδα του Γιούργκεν Νάγκελσμαν έδειξαν πολύ καλά στοιχεία στο εντός έδρας 4-0 επί της Φινλανδίας, κάνοντας το τρία στα τρία στα φιλικά του 2026.

Ο άσος των ΗΠΑ τοποθετείται στο 4.95**, ενώ το διπλό της Γερμανίας παρέχεται στο 1.60** στην πλατφόρμα της Betsson. Αναφορικά με τα γκολ, το Over 2.5 προσφέρεται στο 1.48** και το Under στο 2.42**, ενώ το να σκοράρουν το 1ο γκολ οι ΗΠΑ δίνεται στο 2.75** και το να το σημειώσει η Γερμανία προσφέρεται στο 1.50**.

Στην πλατφόρμα της Betsson θα συναντήσεις και πλήθος αγώνων με ξεχωριστές Ενισχυμένες Αποδόσεις. Στο παιχνίδι του «Soldier Field», το να χριστεί σκόρερ ο Nick Woltemade ανεβαίνει στο 2.90** από 2.65, ενώ το να σημειωθεί το 1ο γκολ στο διάστημα 00:00-14:59 το βλέπουμε πλέον στο 3.20** (από 3.00).

Παράλληλα, η Ενισχυμένη Απόδοση στο να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο 1ο ημίχρονο είναι 4.00**, ενώ το ακριβές σκορ 1-1 προσφέρεται στο 8.55** από 8.00 που ήταν προηγουμένως. Στις Σούπερ Ενισχυμένες Αποδόσεις, ο συνδυασμός νίκη Γερμανίας και Over 3.5 γκολ εκτοξεύεται στο 4.30** από 3.50.

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**Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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