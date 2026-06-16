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Φαβορί κατάκτησης απέναντι σε… dark horse, με σούπερ αποδόσεις στη winmasters!

Φαβορί κατάκτησης απέναντι σε… dark horse, με σούπε αποδόσεις στη winmasters!

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το Μουντιάλ 2026, κάτι που σημαίνει πως τα βράδια βγαίνουν… αγκαλιά με την τηλεόραση, με ματσάρες και φυσικά πολύ «ψωμάκι» για στοίχημα.

Το συναρπαστικό είναι πως τώρα αρχίζουμε να βλέπουμε τα πιο δυνατά ονόματα στην αρένα, όπως για παράδειγμα τη Γαλλία, που ξεκινάει τις υποχρεώσεις με το πολύ… ύπουλο παιχνίδι απέναντι στη Σενεγάλη. Μη ρωτάτε για το πού θα βρείτε τις καλύτερες αποδόσεις αυτού του μεγάλου ραντεβού; Φυσικά στη winmasters!

Sports Calendar με μοναδικά δώρα* και Super επιβραβεύσεις*στα μεγαλύτερα γεγονότα!

Οι Μπλε αποτελούν ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου και, παρ’ότι θα βρουν μπροστά της μια πολύ καλή ομάδα, είναι το ξεκάθαρο φαβορί για τη νίκη.

Στο 1.45 βρίσκουμε τον άσο, με το διπλό πολύ πιο ψηλά, στο 7.20 και την ισοπαλία στο 4.45

Πολύ ενδιαφέρουσα είναι, πάντως, και η αγορά των γκολ, μιας και το Over 2,5… τιμολογείται με 1.91 και το αντίστοιχο Under με 1.81.

Aποκλειστικά στην winmasters τo νέο Sports Drop* που ανεβάζει το επίπεδο.

Φυσικά, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε τα διάφορα ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα που προσφέρει σε πληθώρα η winmasters! Και μεγαλύτερη αξία και μεγαλύτερη… αγωνία την ώρα του αγώνα.

Για παράδειγμα, επιλογές όπως το combo για νίκη της Γαλλίας με Over 2,5 γκολ και σκόρερ τον Κιλιάν Μπαπέ στο 3.20 ή το αντίστοιχο για Χ2 με G/G και anytime τέρμα του Νίκολας Τζάκσον σίγουρα δεν μπορεί κανείς να τις… προσπεράσει έτσι απλά.

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