bwin: 0% Γκανιότα* στο Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός!

Απόψε (21:00) και από το κατάμεστο ΣΕΦ ξεκινούν οι τελικοί του Ελληνικού Πρωταθλήματος, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό.

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Με φόρα από το Ευρωπαϊκό

Ο Ολυμπιακός μπαίνει στη σειρά των τελικών, όντας στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και ως το φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Οι «ερυθρόλευκοι» είναι οι νέοι Πρωταθλητές Ευρώπης και θέλουν το δεύτερο στη σειρά πρωτάθλημα Ελλάδας, έχοντας και το πλεονέκτημα έδρας! Υποδέχονται τον Παναθηναϊκό στην κατάμεστη έδρα τους, με την πρόσφατη «παράδοση» να είναι… ερυθρόλευκη. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επικράτησε φέτος στα δύο ντέρμπι του πρωταθλήματος, στα δύο της EuroLeague, ενώ ηττήθηκε μόνο στον τελικό του Κυπέλλου. Με άνεση απέκλεισαν (2-0) την ΑΕΚ στα ημιτελικά οι Πειραιώτες. Σημαντική η απουσία του τραυματία Τάιλερ Ντόρσεϊ για τους γηπεδούχους. Με 3-1 πανηγύρισε πέρσι το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός. Σε ποσοστό 78,81% οι σειρές των τελικών έχουν κριθεί υπέρ της ομάδας, που είχε το πλεονέκτημα έδρας. Στην bwin βρίσκουμε σε απόδοση 4.00 να πάρει τη σειρά με 3-0 ο Ολυμπιακός.

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Κόντρα στα προβλήματά του

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τα δικά του προβλήματα και θέλει να πάει… κόντρα σε αυτά. Οι «πράσινοι» έχουν τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να ταλαιπωρείται από πελματιαία απονευρωσίτιδα και να χάνει τη σειρά με τον ΠΑΟΚ, που επικράτησαν με 2-0. Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Κώστα Σλούκα. Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» επέστρεψε στην δράση μετά την επέμβαση στον μηνίσκο, στο Game 1 με τον ΠΑΟΚ, όμως δεν αγωνίστηκε στο 2ο ματς. Ο Φαρίντ πήρε τη θέση του Γκριγκόνις στη λίστα των ξένων. Ο Παναθηναϊκός μετρά 29 παρουσίες σε τελικούς, με 20 κερδισμένες. Οι «πράσινοι» πήραν το πρωτάθλημα σε πέντε περιπτώσεις που δεν είχαν το πλεονέκτημα έδρας. Αυτό επετεύχθη το 1999, το 2009, το 2011, το 2013 και το 2017, όλες με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Στο 7.50 τιμάται η απόδοση στην bwin να επικρατήσει με 3-2 στη σειρά των τελικών ο Παναθηναϊκός.

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