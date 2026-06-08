Basket League προσφορά* που δεν χάνει

Ο τρίτος τελικός της Basket League διεξάγεται απόψε (8/6, 21:00) και ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Είναι το τρίτο μεταξύ τους παιχνίδι σε διάστημα λίγων ημερών και υπάρχει ισορροπία (1-1) στις νίκες. Ποιος θα πάρει προβάδισμα τίτλου; Επίσης, στο ποδόσφαιρο, η Ολλανδία ετοιμάζεται για το Μουντιάλ και αντιμετωπίζει στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι το Ουζμπεκιστάν (21:45). Πάντως, εσείς, όλους τους αγώνες που παίζουν σήμερα, θα τους βρείτε στη νέα πλατφόρμα της Fonbet, με πολλές επιλογές για να κάνετε την καλύτερη δυνατή, ενώ στο live υπάρχουν οι περισσότερες στατιστικές αγορές.

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Στο 1-1 είναι η σειρά των τελικών ως τώρα. Μετά το 82-76 του Ολυμπιακού στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο Παναθηναϊκός «απάντησε» στο «Telekom Center Athens» με σπουδαία άμυνα και αυτό το 68-58 την περασμένη Παρασκευή. Κορυφαίος ήταν ο Χέις-Ντέιβις με 23 πόντους και 5/8 τρίποντα, ενώ 11 πόντους και 6 ριμπάουντ είχε ο Όσμαν. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός είχε τον Φουρνιέ με 15 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ ο Χολ είχε 11 πόντους. Στη Fonbet υπάρχουν αρκετές επιλογές και για αυτήν την αναμέτρηση, όπως το Over 164,5 Συνολικοί Πόντοι, στο 1.90.

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Επίσης, στο Ποδόσφαιρο, έχουμε το φιλικό Ολλανδία – Ουζμπεκιστάν. Οι «οράνιε» ετοιμάζονται για την πρεμιέρα του Μουντιάλ με την Ιαπωνία, ενώ στο τελευταίο τους τεστ έχασαν 1-0 από την Αλγερία. Από την άλλη, το Ουζμπεκιστάν ετοιμάζεται κι εκείνο για το Μουντιάλ και την παρθενική συμμετοχή του, ενώ στην πρώτη αγωνιστική παίζει με την Κολομβία. Επίσης, στο προ ημερών φιλικό με τον Καναδά, γνώρισε την ήττα με 2-0. Εδώ, η επιλογή Over 1,5 Ημίχρονο, προσφέρεται στο 1.85. Μάλιστα, αυτός είναι ο Αγώνας της Ημέρας, κοινώς εδώ θα βρείτε τα αγαπημένα Ψαγμένα Ειδικά με σπέσιαλ αγορές και αποδόσεις.

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