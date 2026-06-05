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«Αιώνια» μάχη για την κούπα, με κορυφαίες αποδόσεις στη winmasters!

«Αιώνια» μάχη για την κούπα, με κορυφαίες αποδόσεις στη winmasters!

Καμία έκπληξη δεν προκάλεσε το… σασπένς του πρώτου Τελικού της Basket League. Σε όποια κατάσταση κι αν βρίσκονται οι ομάδες, κάθε ντέρμπι «αιωνίων» είναι διαφορετική υπόθεση, πάντα αμφίρροπη. Ειδικά, όταν στο σκοινί της κρέμεται και ένας τίτλος.

Ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 στη σειρά (82-76) και πήρε προβάδισμα για τον τίτλο, όμως ο Παναθηναϊκός απέδειξε πόσο αξιόμαχος είναι, πως δεν θα παραδώσει απλά τα όπλα. Η δεύτερη πράξη των Τελικών προμηνύεται ακόμη πιο συναρπαστική. Όπως συναρπαστικές είναι και οι αποδόσεις της winmasters. Πάμε να τις δούμε!

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Η εικόνα του Παναθηναϊκού στο πρώτο παιχνίδι, μαζί με το υψηλό του κίνητρο, αφού… καίγεται για τη νίκη, τον έχουν καταστήσει φαβορί για τη νίκη που θα φέρει τη σειρά στα ίσα. Άλλωστε, θα έχει και τον κόσμο του στο πλευρό του, μέσα στο «σπίτι» του η δυναμική του είναι πάντα διαφορετική. Στο 1.75 βρίσκουμε τον άσο, ενώ το διπλό το συναντάμε στο 2.06.

Όσον αφορά στους πόντους τώρα, που αποτελούν ωραιότατο… καταφύγιο για πολλούς παίκτες στο στοίχημα, η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία έχει θέσει το line στο 170 και προσφέρει και το Over και το Under στο 1.88.

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Φυσικά, η winmasters έχει φροντίσει και για πιο… ιντριγκαδόρικες επιλογές, προσφέροντας πληθώρα ειδικών και συνδυαστικών στοιχημάτων.

Για παράδειγμα, το combo για νίκη του Παναθηναϊκού με χάντικαπ -4,5, Over 165,5 πόντους και Over 19,5 πόντους από τον Κέντρικ Ναν το βρίσκουμε στο ελκυστικό 5.70, ενώ την επιλογή για -4,5 χάντικαπ του Ολυμπιακού με Under 164,5 πόντους στο 7.50. Στο 13.50 το ενδεχόμενο να πάει ο αγώνας στην παράταση.

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