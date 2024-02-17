- Α’ Γύρος: Ζελέζνιτσαρ Πάντσεβο – Τσουκαρίτσκι 2-2
Ανάλυση Αγώνα
1
Χ
2
Στάντιον Τσουκαρίτσκι (4.070), Βελιγράδι
17
9° CΑίθριος
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
|Εταιρία
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|X
|2
|U 2.5
|O 2.5
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Facts Αγώνα
ΤΣΟΥΚΑΡΙΤΣΚΙ - ΖΕΛΕΖΝΙΤΣΑΡ ΠΑΝΤΣΕΒΟ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Ώρα έναρξης: 19:30
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Over
Απόδοση: 1.70
Παίξε νόμιμα
Η Τσουκαρίτσκι έδειξε τρομερή αποτελεσματικότητα στο πρώτο ματς του 2024 και θέλει να ντουμπλάρει τις νίκες της. Η μεταγραφή του Πάβκοβ μπορεί να της δώσει το εύκολο γκολ. Στην έδρα της είναι αρκετά δυνατή και είναι δικαιολογημένα ο άσος που βρίσκεται τόσο χαμηλά. Η Ζελέζνιτσαρ πήρε σημαντικό βαθμό κόντρα στη Νόβι Παζάρ, ωστόσο είναι κάκιστη εκτός έδρας. Δίκαιο το Over στη stoiximan.
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Βαθμολογία
Εντός
Εκτός
Όλα
|Θ
|ΟΜΑΔΑ
|Β
|ΑΓ
|Ν
|Ι
|Η
|ΓΚΟΛ
|+/-
Προηγούμενοι αγώνες
Εντός
Εκτός
Όλα
ΤΣΟΥΚΑΡΙΤΣΚΙ
|ΗΜ/ΝΙΑ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΗΜ.
|ΣΚΟΡ
|ΤΕΛ.
ΖΕΛΕΖΝΙΤΣΑΡ ΠΑΝΤΣΕΒΟ
|ΗΜ/ΝΙΑ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΗΜ.
|ΣΚΟΡ
|ΤΕΛ.
Επόμενοι αγώνες
Εντός
Εκτός
Όλα
ΤΣΟΥΚΑΡΙΤΣΚΙ
|ΗΜ/ΝΙΑ
|ΑΓΩΝΑΣ
ΖΕΛΕΖΝΙΤΣΑΡ ΠΑΝΤΣΕΒΟ
|ΗΜ/ΝΙΑ
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Under / Over
Εντός
Εκτός
Όλα
ΤΣΟΥΚΑΡΙΤΣΚΙ
|GOAL
|OVER
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|ΑΓΩΝΕΣ
ΖΕΛΕΖΝΙΤΣΑΡ ΠΑΝΤΣΕΒΟ
|GOAL
|OVER
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Goal / NoGoal
Εντός
Εκτός
Όλα
ΤΣΟΥΚΑΡΙΤΣΚΙ
|GOAL
|NO GOAL
|ΑΓΩΝΕΣ
ΖΕΛΕΖΝΙΤΣΑΡ ΠΑΝΤΣΕΒΟ
|GOAL
|NO GOAL
|ΑΓΩΝΕΣ
Συνολικά Goal
Εντός
Εκτός
Όλα
ΤΣΟΥΚΑΡΙΤΣΚΙ
|0-1
|2-3
|4-6
|7+
ΖΕΛΕΖΝΙΤΣΑΡ ΠΑΝΤΣΕΒΟ
|0-1
|2-3
|4-6
|7+
Ημίχρονο/Τελικό
Εντός
Εκτός
Όλα
ΤΣΟΥΚΑΡΙΤΣΚΙ
|ΗΜ/ΤΕΛ
|ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ
ΖΕΛΕΖΝΙΤΣΑΡ ΠΑΝΤΣΕΒΟ
|ΗΜ/ΤΕΛ
|ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ
Ακριβές σκορ
Εντός
Εκτός
Όλα
ΤΣΟΥΚΑΡΙΤΣΚΙ
|ΣΚΟΡ
|ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ
ΖΕΛΕΖΝΙΤΣΑΡ ΠΑΝΤΣΕΒΟ
|ΣΚΟΡ
|ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ
Goals/15λεπτο
Εντός
Εκτός
Όλα
ΤΣΟΥΚΑΡΙΤΣΚΙ
|15ΛΕΠΤΟ
|ΥΠΕΡ
|ΚΑΤΑ
ΖΕΛΕΖΝΙΤΣΑΡ ΠΑΝΤΣΕΒΟ
|15ΛΕΠΤΟ
|ΥΠΕΡ
|ΚΑΤΑ
Παίκτες με περισσότερες κάρτες (κίτρινες / κόκκινες)
ΤΣΟΥΚΑΡΙΤΣΚΙ
|ΠΑΙΚΤΗΣ
|ΚΙΤΡΙΝΕΣ
|ΚΟΚΚΙΝΕΣ
ΖΕΛΕΖΝΙΤΣΑΡ ΠΑΝΤΣΕΒΟ
|ΠΑΙΚΤΗΣ
|ΚΙΤΡΙΝΕΣ
|ΚΟΚΚΙΝΕΣ
Παίκτες με περισσότερα goal
ΤΣΟΥΚΑΡΙΤΣΚΙ
|ΠΑΙΚΤΗΣ
|GOAL
ΖΕΛΕΖΝΙΤΣΑΡ ΠΑΝΤΣΕΒΟ
|ΠΑΙΚΤΗΣ
|GOAL
Top Scorers
ΤΣΟΥΚΑΡΙΤΣΚΙ
|ΠΑΙΚΤΗΣ
|GOAL
|ΠΕΝΑΛΤΙ
|1ος ΣΚΟΡΕΡ
ΖΕΛΕΖΝΙΤΣΑΡ ΠΑΝΤΣΕΒΟ
|ΠΑΙΚΤΗΣ
|GOAL
|ΠΕΝΑΛΤΙ
|1ος ΣΚΟΡΕΡ
H2H
ΤΣΟΥΚΑΡΙΤΣΚΙ-
ΖΕΛΕΖΝΙΤΣΑΡ ΠΑΝΤΣΕΒΟ
|ΗΜ/ΝΙΑ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΗΜ.
|ΣΚΟΡ
|ΤΕΛ.