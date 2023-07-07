Ανάλυση Αγώνα
1
Χ
2
Chuncheon Songam Leports Town
319 χλμ.
- Αποδόσεις
- Ανάλυση
- Εκτίμηση
- Στατιστικά
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
|Εταιρία
|1
|X
|2
|U 2.5
|O 2.5
|GG
|NG
ΓΚΑΝΓΚΒΟΝ - ΓΚΟΥΑΝΓΖΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Βαθμολογία
Εντός
Εκτός
Όλα
|Θ
|ΟΜΑΔΑ
|Β
|ΑΓ
|Ν
|Ι
|Η
|ΓΚΟΛ
|+/-
Προηγούμενοι αγώνες
Εντός
Εκτός
Όλα
ΓΚΑΝΓΚΒΟΝ
|ΗΜ/ΝΙΑ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΗΜ.
|ΣΚΟΡ
|ΤΕΛ.
ΓΚΟΥΑΝΓΖΟΥ
|ΗΜ/ΝΙΑ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΗΜ.
|ΣΚΟΡ
|ΤΕΛ.
Επόμενοι αγώνες
Εντός
Εκτός
Όλα
ΓΚΑΝΓΚΒΟΝ
|ΗΜ/ΝΙΑ
|ΑΓΩΝΑΣ
ΓΚΟΥΑΝΓΖΟΥ
|ΗΜ/ΝΙΑ
|ΑΓΩΝΑΣ
Under / Over
Εντός
Εκτός
Όλα
ΓΚΑΝΓΚΒΟΝ
|GOAL
|OVER
|UNDER
|ΑΓΩΝΕΣ
ΓΚΟΥΑΝΓΖΟΥ
|GOAL
|OVER
|UNDER
|ΑΓΩΝΕΣ
Goal / NoGoal
Εντός
Εκτός
Όλα
ΓΚΑΝΓΚΒΟΝ
|GOAL
|NO GOAL
|ΑΓΩΝΕΣ
ΓΚΟΥΑΝΓΖΟΥ
|GOAL
|NO GOAL
|ΑΓΩΝΕΣ
Συνολικά Goal
Εντός
Εκτός
Όλα
ΓΚΑΝΓΚΒΟΝ
|0-1
|2-3
|4-6
|7+
ΓΚΟΥΑΝΓΖΟΥ
|0-1
|2-3
|4-6
|7+
Ημίχρονο/Τελικό
Εντός
Εκτός
Όλα
ΓΚΑΝΓΚΒΟΝ
|ΗΜ/ΤΕΛ
|ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ
ΓΚΟΥΑΝΓΖΟΥ
|ΗΜ/ΤΕΛ
|ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ
Ακριβές σκορ
Εντός
Εκτός
Όλα
ΓΚΑΝΓΚΒΟΝ
|ΣΚΟΡ
|ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ
ΓΚΟΥΑΝΓΖΟΥ
|ΣΚΟΡ
|ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ
Goals/15λεπτο
Εντός
Εκτός
Όλα
ΓΚΑΝΓΚΒΟΝ
|15ΛΕΠΤΟ
|ΥΠΕΡ
|ΚΑΤΑ
ΓΚΟΥΑΝΓΖΟΥ
|15ΛΕΠΤΟ
|ΥΠΕΡ
|ΚΑΤΑ
Παίκτες με περισσότερες κάρτες (κίτρινες / κόκκινες)
ΓΚΑΝΓΚΒΟΝ
|ΠΑΙΚΤΗΣ
|ΚΙΤΡΙΝΕΣ
|ΚΟΚΚΙΝΕΣ
ΓΚΟΥΑΝΓΖΟΥ
|ΠΑΙΚΤΗΣ
|ΚΙΤΡΙΝΕΣ
|ΚΟΚΚΙΝΕΣ
Παίκτες με περισσότερα goal
ΓΚΑΝΓΚΒΟΝ
|ΠΑΙΚΤΗΣ
|GOAL
ΓΚΟΥΑΝΓΖΟΥ
|ΠΑΙΚΤΗΣ
|GOAL
Top Scorers
ΓΚΑΝΓΚΒΟΝ
|ΠΑΙΚΤΗΣ
|GOAL
|ΠΕΝΑΛΤΙ
|1ος ΣΚΟΡΕΡ
ΓΚΟΥΑΝΓΖΟΥ
|ΠΑΙΚΤΗΣ
|GOAL
|ΠΕΝΑΛΤΙ
|1ος ΣΚΟΡΕΡ
H2H
ΓΚΑΝΓΚΒΟΝ-
ΓΚΟΥΑΝΓΖΟΥ
|ΗΜ/ΝΙΑ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΗΜ.
|ΣΚΟΡ
|ΤΕΛ.