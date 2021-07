Ψαγμένα στατιστικά και προτάσεις σε Δανία - Τσεχία και Ουκρανία - Αγγλία

Σε ένα Euro 2020 που μας έχει χαρίσει πραγματικά πολύ όμορφες στιγμές και καλή μπάλα, το Pamestoixima.gr συνεχίζει ακάθεκτο με καθημερινές προσφορές*. Οπως πάντα, εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενότητα Euro Stats, με αναλυτική στατιστική παρουσίαση των αγώνων. Στατιστικά που μπορούν να μας οδηγήσουν σε σημεία και σε ευκαιρίες για ποντάρισμα



ΤΣΕΧΙΑ - ΔΑΝΙΑ (19:00)

Η Τσεχία, μία ομάδα που έχει ανατρέψει όλα τα προγνωστικά για να βρεθεί εδώ και η Δανία που παίζει πιθανότατα το πιο όμορφο επιθετικό ποδόσφαιρο στη διοργάνωση (παρά το σοκ του καρδιακού επεισοδίου του κορυφαίου της παίκτη, του Κρίστιαν Ερικσεν, στην πρεμιέρα) έρχονται αντιμέτωπες για μια θέση στα ημιτελικά του EURO 2020. Αναμένεται ένα συναρπαστικό παιχνίδι και το ποντάρισμα στο 2 & GG στο 4.95 του Πάμε Στοίχημα έχει λογική. Αν μάλιστα χαθεί πέναλτι στην κανονική διάρκεια του ματς και το στοίχημα χαθεί, τότε το ποσό πονταρίσματος επιστρέφεται από την προσφορά ημέρας* του Pamestoixima.gr είναι επιλογή, όπως και το over 3,5 του 3.41. Με το Bet Builder* στην πλατφόρμα του Πάμε Στοίχημα, μπορείς να συνδυάσεις το Χ2 με το G/G και τα over 6.5 κόρνερ για μια απόδοση 3.14 στο Pamestoixima.gr.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΟΥΚΡΑΝΙΑ - ΑΓΓΛΙΑ (22:00)

Στο παιχνίδι Ουκρανίας - Αγγίας στη Ρώμη υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί και αυτό είναι προφανώς οι Αγγλοι. Δεν έχουν δεχθεί γκολ μέχρι σήμερα στο τουρνουά και ένα στοίχημα στο No Goal, ακόμα και σε χαμηλή απόδοση στο 1.62 έχει λογική. Για μια μεγαλύτερη απόδοση, σαφώς ένα Bet Builder* μπορεί να κάνει τη διαφορά. Η νίκη της Αγγλίας από ημίχρονο, μαζί με No Goal και under 3,5 γκολ δίνει 3.66 στο Pamestoixima.gr.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Euro Zone προσφορά ημέρας

Σήμερα, Σάββατο 3 Ιουλίου, αν στοιχηματίσεις στην αγορά «τελικός νικητής & GG/NG», αλλά το στοίχημα είναι χαμένο, το ποντάρισμά σου επιστρέφεται αν στη διάρκεια της κανονικής διάρκειας του αγώνα χαθεί πέναλτι. Περισσότερα εδώ.



*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις