Στημένο ή όχι; Έβαλε τρία αυτογκολ σε 32 λεπτά!

Το να αντιμετωπίζεις την πανίσχυρη ομάδα γυναικών των ΗΠΑ είναι από μόνο του δύσκολο. Ειδικά όταν παίζεις με δέκα και ο αντίπαλος παίζει με…. δώδεκα. Η Νέα Ζηλανδία ηττήθηκε 5-0 από τις Αμερικανίδες, όμως πρώτη σκόρερ ήταν μία δική της παίκτρια: η αμυντικός Μικέιλα Μουρ, με 3 (τρία ολογράφως) αυτογκόλ μέσα σε 32 λεπτά. Η αμυντικός της γυναικείας ομάδας της Λίβερπουλ έγινε αλλαγή στο 40’, γιατί αρκετά είχαμε υποφέρει ως τότε.

Η Μουρ σε 48 συμμετοχές με την Εθνική Νέας Ζηλανδίας έχει 3 γκολ. Σε 32 λεπτά αγώνα πέτυχε 3 αυτογκόλ. Το λες και ρεκόρ και ελπίζουμε να της έδωσαν την μπάλα του αγώνα, όπως είθισται με τα χατ-τρικ. Και μάλιστα μιλάμε για τέλειο χατ-τρικ. Ένα με το αριστερό, ένα με το δεξί, ένα με το κεφάλι.

Μικέιλα Μουρ, είσαι μύθος. Του ποδοσφαίρου και του στοιχήματος…

