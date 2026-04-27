Ομάδα έκπληξη τσεκάρει τον Σιώπη!

Τουλάχιστον αβέβαιο είναι το μέλλον του Μανώλη Σιώπη στον Παναθηναϊκό.

Ο διεθνής μέσος δεν έχει μπορέσει να βρει τη σταθερότητα που θα ήθελε στο «τριφύλλι» και ενδεχομένως το καλοκαίρι να αποτελέσει έναν από τους – πολλούς όπως αναμένεται – παίκτες που θα αποχωρήσουν από την ομάδα.

Άλλωστε, μιλάμε για ένα καλοκαίρι σαρωτικών αλλαγών στον Παναθηναϊκό. Αλλά και στον Άρη, ο οποίος μόνο αδιάφορος δεν είναι για την περίπτωση του 31χρονου.

Οι σχέσεις της «κίτρινης» ΠΑΕ με τον παίκτη παραμένουν εξαιρετικές μετά το πολύ θετικό πέρασμά του από την ομάδα τη σεζόν 2018-2019 και φυσικά υπάρχει και δίαυλος επικοινωνίας.

Μένει να φανεί το αν αυτός θα… ανοίξει ξανά. Το συμβόλαιο του Σιώπη στον Παναθηναϊκό λήγει το καλοκαίρι του 2027, όμως δύσκολα θα το εξαντλήσει. Για τον ίδιο προτεραιότητα είναι το να είναι… προτεραιότητα και τούτο δεν φαίνεται ιδιαίτερα πιθανό στη μεσαία γραμμή που θα χτίσουν από την αρχή οι «πράσινοι».

Ο Άρης… περιμένει στη γωνία, λοιπόν, έτοιμος να κινηθεί στο κατάλληλο τάιμινγκ.