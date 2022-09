O Πέρε Πονς αλλάζει τις ισορροπίες στο ελληνικό πρωτάθλημα! - Kingbet

Σταύρος Πραβής

Προγνωστικά Λέστερ-Μάντσεστερ Γ.: Σιγά σιγά αλλάζει ρότα

Η στήλη βρίσκεται σε τροχιά… back to back! Επιβεβαιώθηκε ο άσος με over στο Ρόμα-Μόντσα την Τρίτη, πέρασε ο άσος με no goal στο Μάντσεστερ Σίτι-Νότιγχαμ χθες βράδυ. Επόμενη στάση ξανά η Πρέμιερ Λιγκ με το παιχνίδι Λέστερ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σήμερα. Μία μέρα που το Eurobasket έχει την τιμητική του, μιας και ξεκινάει απόψε αλλά όχι […]