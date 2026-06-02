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NBA: Παιχταράδες για όλα τα γούστα στη λίστα των «αιωνίων»

Το καλοκαίρι είναι εδώ και μαζί του φέρνει και μπόλικα σενάρια, έντονη φημολογία όσον αφορά στις μεταγραφές.

Άλλωστε, η Euroleague ως διοργάνωση γίνεται όλο και πιο δυνατή χρόνο με τον χρόνο, πράγμα που σημαίνει πως οι ομάδες της χρειάζονται τους καλύτερους δυνατούς παίκτες, αλλά και ότι αποτελεί πλέον όλο και πιο ελκυστικό προορισμό για σημαντικές μονάδες από την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού.

Και αυτή τη μεταγραφική περίοδο αναμένεται να υπάρξει έντονη κινητικότητα και προσθήκες από το NBA.

Δεν είναι λίγοι οι NBAers που μένουν ελεύθεροι και θα αποτελέσουν εξαιρετικές επιλογές για τις δυνατές ομάδες της Ευρωλίγκας, όπως ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.

Στο «5» θα είναι διαθέσιμοι στην αγορά οι Γιουσούφ Νούρκιτς, Νίκολα Βούτσεβιτς, Τζοκ Λάντεϊλ και Τσαρλς Μπάσεϊ, ενώ στο «4» οι Γκερσόν Γιαμπουσέλε, Τζέρεμι Σόχαν, Κάρλο Μάτκοβιτς και Πρέσιους Ατσίουα.

Όσον αφορά στους φόργουορντ, σύντομα free agents θα είναι οι Σιμόνε Φοντέκιο, Μάξι Κλέμπερ και Τρίσταν Βούκτσεβιτς.

Κρατήστε τα ονόματά τους γιατί είναι πολύ πιθανό να μας απασχολήσουν.

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