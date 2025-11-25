Η ομάδα που ετοιμάζει την μεγαλύτερη πρόταση για Μουζακίτη!🔥

Η μεγάλη έκπληξη από σύλλογο που κανείς δεν φανταζόταν!

Διαβάζω πως η Μίλαν θέλει τον Μουζακίτη και μπαίνει πολύ σοβαρά στην διεκδίκηση για την απόκτησή του. Όταν σας έγραφα εγώ για Μίλαν, οι άλλοι είχαν μείνει στην Άρσεναλ. Όμως η ομάδα έκπληξη δεν είναι η ομάδα από το Μιλάνο.

Γενικά από τη στιγμή που θα βραβευτεί και ως Golden Boy, ο Μουζακίτης η αξία του ανέβει κι άλλο και τον Γενάρη βλέπω να σκάνε αρκετές προτάσεις. Είτε για αγορά από τώρα είτε για να γίνει τιο καλοκαίρι.

Αυτές οι ομάδες έχουν βάλει σίγουρα στην λίστα τους τον μικρό όμως τις τελευταίες μέρες έχω μάθει πως η Πόρτο (ναι η Πόρτο) θα σκάσει τον Γενάρη με σοβαρό πακέτο για την αγορά του Μουζακίτη.

Πακέτο που δύσκολα θα μπορέσει να αρνηθεί ο Ολυμπιακός. Και ακόμα δεν έχουμε μπει στον Δεκέμβριο. Σκεφτείτε να κάνει δυο καλά ματς ακόμα στο Τσάμπιονς Λιγκ ο μικρός και θα δείτε που θα φτάσει η τιμή του.

Αν συνεχίσει έτσι βλέπω να σπάει και το ρεκόρ του Κωστούλα.