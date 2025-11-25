Η ομάδα που ετοιμάζει την μεγαλύτερη πρόταση για Μουζακίτη!🔥
Η μεγάλη έκπληξη από σύλλογο που κανείς δεν φανταζόταν!
Διαβάζω πως η Μίλαν θέλει τον Μουζακίτη και μπαίνει πολύ σοβαρά στην διεκδίκηση για την απόκτησή του. Όταν σας έγραφα εγώ για Μίλαν, οι άλλοι είχαν μείνει στην Άρσεναλ. Όμως η ομάδα έκπληξη δεν είναι η ομάδα από το Μιλάνο.
Γενικά από τη στιγμή που θα βραβευτεί και ως Golden Boy, ο Μουζακίτης η αξία του ανέβει κι άλλο και τον Γενάρη βλέπω να σκάνε αρκετές προτάσεις. Είτε για αγορά από τώρα είτε για να γίνει τιο καλοκαίρι.
- Μίλαν
- Μπενφίκα
- Νάπολι
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
- Άρσεναλ
- Μπράιτον
- Άστον Βίλα
Αυτές οι ομάδες έχουν βάλει σίγουρα στην λίστα τους τον μικρό όμως τις τελευταίες μέρες έχω μάθει πως η Πόρτο (ναι η Πόρτο) θα σκάσει τον Γενάρη με σοβαρό πακέτο για την αγορά του Μουζακίτη.
Πακέτο που δύσκολα θα μπορέσει να αρνηθεί ο Ολυμπιακός. Και ακόμα δεν έχουμε μπει στον Δεκέμβριο. Σκεφτείτε να κάνει δυο καλά ματς ακόμα στο Τσάμπιονς Λιγκ ο μικρός και θα δείτε που θα φτάσει η τιμή του.
Αν συνεχίσει έτσι βλέπω να σπάει και το ρεκόρ του Κωστούλα.