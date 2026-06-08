Γαλλία – Βόρεια Ιρλανδία ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (08/06)

Γαλλία – Βόρεια Ιρλανδία live stream για διεθνή φιλικό

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Ποιο κανάλι δείχνει Γαλλία εναντίον Βόρεια Ιρλανδία;

Το Γαλλία – Βόρεια Ιρλανδία live streaming θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 8 Ιουνίου (22:10) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του Novasports Start.

ΑΓΩΝΑΣ⚽ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ📅 ΚΑΝΑΛΙ📺 Γαλλία – Βόρεια Ιρλανδία Δευτέρα 8 Ιουνίου (22:10) Novasports Start

Πώς θα δω Live Streaming το Γαλλία – Βόρεια Ιρλανδία;

Μπαίνοντας στο site της Kingbet, μπορείς να δεις το Γαλλία – Βόρεια Ιρλανδία καναλι μέσα από τα παρακάτω link, κάνοντας εγγραφή και μία πρώτη κατάθεση (έστω και την ελάχιστη).