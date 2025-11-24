ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Αυτός είναι ο «έτοιμος» στόπερ που παίρνει ο Ολυμπιακός!💣

mentilibar osfp

Η κίνηση που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα για την άμυνα των «ερυθρολεύκων».

Ότι θέλει ο Ολυμπιακός και στόπερ τον Γενάρη είναι δεδομένο πλέον. Ο Μάντσα προφανώς ακόμα δεν είναι έτοιμος και ο Μπιανκόν δεν θυμίζει σε τίποτα την περσινή του σεζόν. Ο Κάρμο λείπει πολύ από το ρόστερ μιας και ουσιαστικά δεν αντικαταστάθηκε ποτέ.

Υπάρχει και ο Καλογερόπουλος, αρχηγός της Εθνικής Ελπίδων τον οποίο πιστεύει ο Μεντιλίμπαρ αλλά δεν αρκεί. Έτσι έχει βγει στην αγορά ο Ολυμπιακός και τι σας έχω εγώ; Ονοματάκι σας έχω.

Μαθαίνω λοιπόν πως ένας στόπερ που έχει προταθεί και εξετάζεται σοβαρά είναι ο Νίνο της Ζενίτ! Πρόκειται για τον 28χρονο κεντρικό αμυντικό που παίζει στην Ρωσία και ψάχνει ομάδα για να μπορεί να συμμετάσχει και στο υψηλότερο επίπεδο. Ευρώπη δηλαδή.

Είναι βασικό στόπερ στην ομάδα του αλλά υπάρχει ένα θεματάκι. Έχει συμβόλαιο έως το 2028 όπερ σημαίνει πως η Ζενίτ δεν θα τον δώσει με ένα κομμάτι ψωμί.

Όμως ο Εντού έχει τον τρόπο να ξεκλειδώσει την μεταγραφή εάν τελικά ο Μεντιλίμπαρ ανάψει το πράσινο φως. Όσο για την θέση ξένου που θα πιάσει; Προφανώς ο Μεντιλίμπαρ δεν θα θέλει έξι στόπερ στο ρόστερ του μέχρι το τέλος της σεζόν. Τι βλέπω να γίνεται;

Να δίνεται ο Μάντσα δανεικός για να αδειάσει και μια θέση ξένου. Πού; Υπάρχουν ομάδες αλλά αυτή με την καλύτερη προοπτική είναι η Ρίο Αβε. Γενικά τον Μάντσα τον πιστεύουν πολύ στον Ολυμπιακό και βρίσκουν αρκετά ελαφρυντικά μέχρι στιγμής στην περίπτωσή του.

Και σίγουρα θέλουν να περιμένουν για την επένδυση που έχουν κάνουν…

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα