Αυτός είναι ο «έτοιμος» στόπερ που παίρνει ο Ολυμπιακός!💣

Η κίνηση που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα για την άμυνα των «ερυθρολεύκων».

Ότι θέλει ο Ολυμπιακός και στόπερ τον Γενάρη είναι δεδομένο πλέον. Ο Μάντσα προφανώς ακόμα δεν είναι έτοιμος και ο Μπιανκόν δεν θυμίζει σε τίποτα την περσινή του σεζόν. Ο Κάρμο λείπει πολύ από το ρόστερ μιας και ουσιαστικά δεν αντικαταστάθηκε ποτέ.

Υπάρχει και ο Καλογερόπουλος, αρχηγός της Εθνικής Ελπίδων τον οποίο πιστεύει ο Μεντιλίμπαρ αλλά δεν αρκεί. Έτσι έχει βγει στην αγορά ο Ολυμπιακός και τι σας έχω εγώ; Ονοματάκι σας έχω.

Μαθαίνω λοιπόν πως ένας στόπερ που έχει προταθεί και εξετάζεται σοβαρά είναι ο Νίνο της Ζενίτ! Πρόκειται για τον 28χρονο κεντρικό αμυντικό που παίζει στην Ρωσία και ψάχνει ομάδα για να μπορεί να συμμετάσχει και στο υψηλότερο επίπεδο. Ευρώπη δηλαδή.

Είναι βασικό στόπερ στην ομάδα του αλλά υπάρχει ένα θεματάκι. Έχει συμβόλαιο έως το 2028 όπερ σημαίνει πως η Ζενίτ δεν θα τον δώσει με ένα κομμάτι ψωμί.

Όμως ο Εντού έχει τον τρόπο να ξεκλειδώσει την μεταγραφή εάν τελικά ο Μεντιλίμπαρ ανάψει το πράσινο φως. Όσο για την θέση ξένου που θα πιάσει; Προφανώς ο Μεντιλίμπαρ δεν θα θέλει έξι στόπερ στο ρόστερ του μέχρι το τέλος της σεζόν. Τι βλέπω να γίνεται;

Να δίνεται ο Μάντσα δανεικός για να αδειάσει και μια θέση ξένου. Πού; Υπάρχουν ομάδες αλλά αυτή με την καλύτερη προοπτική είναι η Ρίο Αβε. Γενικά τον Μάντσα τον πιστεύουν πολύ στον Ολυμπιακό και βρίσκουν αρκετά ελαφρυντικά μέχρι στιγμής στην περίπτωσή του.

Και σίγουρα θέλουν να περιμένουν για την επένδυση που έχουν κάνουν…