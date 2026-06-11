Αποκαλύψεις για το μέλλον του με «αιχμές» από Μασούρα

O Γιώργος Μασούρας σκόραρε στο παιχνίδι της Ελλάδας στη Σουηδία, εξασφαλίζοντας την ισοπαλία βαθιά στις καθυστερήσεις του ματς, όμως το μέλλον του στον Ολυμπιακό φαντάζει αβέβαιο.

Ο δανεισμός του στην Αλ-Χαλίτζ τελείωσε, όμως είναι κάθε άλλο παρά βέβαιο αν υπολογίζεται στους «ερυθρόλευκους».

Αποκαλύψεις για το μέλλον του έδωσε ο ίδιος, στην εκπομπή «90’ ΜΟΥΝΤΙΑΛ LIVE» της Kingbet.

O Γιώργος Μασούρας εξέφρασε την απογοήτευσή του που η Εθνική δεν προκρίθηκε στο Μουντιάλ και δήλωσε ότι θα αντάλλασσε ευχαρίστως την παρουσία του στο Παγκόσμιο Κύπελλο με οποιαδήποτε μεταγραφή.

Όμως η λέξη «μεταγραφή» είναι ιδιαίτερα επίκαιρη στην περίπτωσή του.

Σε ερώτηση του Ισίδωρου Πρίντεζη και του Νίκου Νταμπίζα δήλωσε παίκτης του Ολυμπιακού, όμως άφησε ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο να αποχωρήσει αν δει ότι δεν υπολογίζεται από τον προπονητή του.

Ωστόσο, στη συνέντευξή του δεν έλειψαν οι αιχμές, με αποδέκτη κατά βάση τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, λέγοντας ότι ίσως άργησε να κάνει πιο επιθετικό το σύστημά του, αξιοποιώντας το πολύ καλό δυναμικό της Ελλάδας από τη μέση και μπροστά.

Δείτε την πλήρη συνέντευξη του Γιώργου Μασούρα στο 30:24