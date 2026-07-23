Vistabet: Ντιναμό Κιέβου – ΠΑΟΚ με 0% Γκανιότα*!

Στην ουδέτερη έδρα Λούμπλιν της Πολωνίας ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από την Ντιναμό Κιέβου και θέλει να κάνει το μεγάλο βήμα πρόκρισης.

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Δεν έπεισε επιθετικά

Η Ντιναμό Κιέβου έχει ήδη μπει σε αγωνιστικό ρυθμό, όμως η εικόνα της στα πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν άφησε αρκετά ερωτήματα. Στον πρώτο προκριματικό γύρο του Europa League απέναντι στην Ουνιβερσιτατέα Κλουζ χρειάστηκε τη διαδικασία των πέναλτι για να προκριθεί, μετά από δύο «λευκές» ισοπαλίες (0-0). Η ομάδα του Κιέβου την περασμένη σεζόν τερμάτισε μόλις τέταρτη στο ουκρανικό πρωτάθλημα, κατακτώντας πάντως το Κύπελλο που της εξασφάλισε ευρωπαϊκή συμμετοχή. Η Ντιναμό παραμένει αήττητη στα έξι εντός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια της απέναντι σε ελληνικές ομάδες (5 νίκες, 1 ισοπαλία), ενώ διατηρεί ανέπαφη την εστία της στα τρία τελευταία ευρωπαϊκά ματς και κυνηγά τέταρτο διαδοχικό clean sheet, κάτι που έχει να πετύχει από το 1976. Στο 1.82 να μη σκοράρουν και οι δυο ομάδες.

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Πρεμιέρα Λίσι στον πάγκο

Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στην Πολωνία με νέο προπονητή και διάθεση για μια νέα αρχή. Ο Αλέσιο Λίσι διαδέχθηκε τον Ραζβάν Λουτσέσκου, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στον «ασπρόμαυρο» πάγκο, με πρώτο στόχο την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Οι Θεσσαλονικείς έχουν προκριθεί από τους προκριματικούς τις δύο τελευταίες χρονιές, ενώ η τελευταία φορά που έμειναν εκτός ομίλων ήταν τη σεζόν 2022-23. Απέναντι σε ουκρανικές ομάδες έχουν μόλις μία ήττα στα έξι τελευταία παιχνίδια τους (2 νίκες, 3 ισοπαλίες), με πιο πρόσφατη επιτυχία το 2-0 επί της Ολίμπικ Ντόνετσκ το 2017. Επιπλέον, εκτός έδρας στα προκριματικά ευρωπαϊκών διοργανώσεων έχουν ηττηθεί μόνο μία φορά στα οκτώ τελευταία παιχνίδια τους (5 νίκες, 2 ισοπαλίες), στοιχείο που ενισχύει την αισιοδοξία τους. Καθοριστικός αναμένεται να είναι και ο αρχηγός Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος έχει συμμετοχή σε επτά γκολ (3 τέρματα και 4 ασίστ) στα επτά τελευταία παιχνίδια του ΠΑΟΚ στο Europa League. Να σκοράρει και σήμερα προσφέρεται στο 4.33.

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