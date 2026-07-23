ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Kingbet Kingbet
Κοινοποίηση:

Vistabet: Ντιναμό Κιέβου – ΠΑΟΚ με 0% Γκανιότα*!

Πρόσθεσε το Kingbet.net στην Google
Vistabet: Ντιναμό Κιέβου - ΠΑΟΚ με 0% Γκανιότα*!

Στην ουδέτερη έδρα Λούμπλιν της Πολωνίας ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από την Ντιναμό Κιέβου και θέλει να κάνει το μεγάλο βήμα πρόκρισης.

Vistabet: Ενισχυμένο Build A Bet* στο Ντιναμό Κιέβου – ΠΑΟΚ!

Δεν έπεισε επιθετικά
Η Ντιναμό Κιέβου έχει ήδη μπει σε αγωνιστικό ρυθμό, όμως η εικόνα της στα πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν άφησε αρκετά ερωτήματα. Στον πρώτο προκριματικό γύρο του Europa League απέναντι στην Ουνιβερσιτατέα Κλουζ χρειάστηκε τη διαδικασία των πέναλτι για να προκριθεί, μετά από δύο «λευκές» ισοπαλίες (0-0). Η ομάδα του Κιέβου την περασμένη σεζόν τερμάτισε μόλις τέταρτη στο ουκρανικό πρωτάθλημα, κατακτώντας πάντως το Κύπελλο που της εξασφάλισε ευρωπαϊκή συμμετοχή. Η Ντιναμό παραμένει αήττητη στα έξι εντός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια της απέναντι σε ελληνικές ομάδες (5 νίκες, 1 ισοπαλία), ενώ διατηρεί ανέπαφη την εστία της στα τρία τελευταία ευρωπαϊκά ματς και κυνηγά τέταρτο διαδοχικό clean sheet, κάτι που έχει να πετύχει από το 1976. Στο 1.82 να μη σκοράρουν και οι δυο ομάδες.

Vistabet: Ντιναμό Κιέβου – ΠΑΟΚ με Ενισχυμένες Αποδόσεις!

Πρεμιέρα Λίσι στον πάγκο
Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στην Πολωνία με νέο προπονητή και διάθεση για μια νέα αρχή. Ο Αλέσιο Λίσι διαδέχθηκε τον Ραζβάν Λουτσέσκου, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στον «ασπρόμαυρο» πάγκο, με πρώτο στόχο την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Οι Θεσσαλονικείς έχουν προκριθεί από τους προκριματικούς τις δύο τελευταίες χρονιές, ενώ η τελευταία φορά που έμειναν εκτός ομίλων ήταν τη σεζόν 2022-23. Απέναντι σε ουκρανικές ομάδες έχουν μόλις μία ήττα στα έξι τελευταία παιχνίδια τους (2 νίκες, 3 ισοπαλίες), με πιο πρόσφατη επιτυχία το 2-0 επί της Ολίμπικ Ντόνετσκ το 2017. Επιπλέον, εκτός έδρας στα προκριματικά ευρωπαϊκών διοργανώσεων έχουν ηττηθεί μόνο μία φορά στα οκτώ τελευταία παιχνίδια τους (5 νίκες, 2 ισοπαλίες), στοιχείο που ενισχύει την αισιοδοξία τους. Καθοριστικός αναμένεται να είναι και ο αρχηγός Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος έχει συμμετοχή σε επτά γκολ (3 τέρματα και 4 ασίστ) στα επτά τελευταία παιχνίδια του ΠΑΟΚ στο Europa League. Να σκοράρει και σήμερα προσφέρεται στο 4.33.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ – ΠΑΟΚ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ 1Χ2».
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Superbet
SUPERBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Efbet
EFBET
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Superbet Casino
SUPERBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Efbet Casino
EFBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα