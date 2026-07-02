Vistabet: Ισπανία – Αυστρία με 0% Γκανιότα*!

Η Ισπανία αντιμετωπίζει την σκληροτράχηλη Αυστρία, θέλει να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί και να βρεθεί στους «16».

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Mε τον αέρα του φαβορί

Η Ισπανία επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί στον 8ο όμιλο και εξασφάλισε την πρώτη θέση με επτά βαθμούς, πετυχαίνοντας τον αρχικό της στόχο χωρίς ιδιαίτερες περιπέτειες. Παρότι ολοκλήρωσε αήττητη τη φάση των ομίλων, η εικόνα της δεν ήταν σταθερά εντυπωσιακή. Η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε στηρίζεται στη συνοχή, καθώς δεν έχει δεχθεί γκολ στις τέσσερις τελευταίες αναμετρήσεις της στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Παράλληλα, η παράδοση απέναντι στην Αυστρία είναι με το μέρος της, αφού παραμένει αήττητη στα πέντε πιο πρόσφατα μεταξύ τους παιχνίδια (τέσσερις νίκες και μία ισοπαλία), έχοντας μάλιστα επικρατήσει στα δύο τελευταία με διαφορά τεσσάρων τερμάτων. Οι Ίβηρες καλούνται επίσης να βάλουν τέλος στην αρνητική παράδοση των τελευταίων ετών, καθώς αποκλείστηκαν στα δύο προηγούμενα νοκ άουτ Παγκοσμίων Κυπέλλων από τη Ρωσία (2018) και το Μαρόκο (2022), αμφότερες φορές στη διαδικασία των πέναλτι. Κομβικό ρόλο έχει ο Ογιαρθάμπαλ, που συμμετέχει στα τρία από τα πέντε γκολ της ομάδας. Να πετύχει το πρώτο γκολ της αναμέτρησης προσφέρεται στο 3.90.

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Πρόβλημα η άμυνα

Η Αυστρία τερμάτισε δεύτερη στον όμιλό της και εξασφάλισε την πρόκριση χάρη στο δραματικό 3-3 απέναντι στην Αλγερία, ισοφαρίζοντας στην τελευταία φάση. Η ομάδα του Ραλφ Ράνγκνικ επιστρέφει σε νοκ άουτ αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά μετά το 1954 και γνωρίζει ότι έχει μπροστά της μία από τις δυσκολότερες αποστολές της διοργάνωσης. Η αμυντική της λειτουργία αποτελεί σημείο προβληματισμού, καθώς δεν έχει κρατήσει ανέπαφη εστία σε αγώνα Μουντιάλ εδώ και 44 χρόνια, ενώ απέναντί της θα βρεθεί μία από τις πιο οργανωμένες και ποιοτικές ομάδες της διοργάνωσης. Παρ’ όλα αυτά, οι Αυστριακοί έχουν αποδείξει ότι διαθέτουν χαρακτήρα και μπορούν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί. Ενισχυμένη απόδοση στο 5.25 να βρει δίχτυα οποιαδήποτε στιγμή ο Αρναούτοβιτς.

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