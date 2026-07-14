ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Πρόσθεσε το Kingbet.net στην Google
Kingbet Kingbet

Vistabet: Γαλλία – Ισπανία με 0% Γκανιότα*!

Vistabet: Γαλλία - Ισπανία με 0% Γκανιότα*!

Γαλλία και Ισπανία διασταυρώνουν τα ξίφη τους στον ημιτελικό του Μουντιάλ, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση.

Vistabet: Ενισχυμένα Build A Bet*στο Γαλλία – Ισπανία!

Με απίθανο Μπαπέ
Η Γαλλία επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί απέναντι στο Μαρόκο, επικρατώντας με 2-0 και εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η ομάδα του Ντεσάν παρουσίασε ακόμη μία πειστική εμφάνιση, διατηρώντας το απόλυτο των έξι νικών στη διοργάνωση και πλέον απέχει ένα βήμα από την τρίτη διαδοχική συμμετοχή της σε τελικό Μουντιάλ, επίδοση που έχουν πετύχει μόνο η Γερμανία και η Βραζιλία. Οι «Τρικολόρ» βρίσκονται στον όγδοο ημιτελικό της ιστορίας τους και έχουν μετατρέψει τις τελευταίες τέσσερις παρουσίες τους σε πανηγυρικές προκρίσεις. Παράλληλα, διαθέτουν την πιο παραγωγική επίθεση των τελευταίων δεκαετιών, με 47 τελικές προσπάθειες στον στόχο, ενώ ο Μπαπέ συνεχίζει να γράφει ιστορία. Ο αρχηγός της Γαλλίας μετρά ήδη 12 γκολ σε νοκ άουτ αγώνες Παγκοσμίου Κυπέλλου, περισσότερα από κάθε άλλο ποδοσφαιριστή, αν και δεν έχει σκοράρει ποτέ σε ημιτελικό. Να τα καταφέρει και κόντρα στους Ίβηρες τιμάται στο 2.10.

Vistabet: Γαλλία – Ισπανία με Ενισχυμένες Αποδόσεις!

Τρομερό αήττητο
Η Ισπανία λύγισε το Βέλγιο με 2-1 χάρη στο γκολ του Μερίνο στο 88ο λεπτό. Ο μέσος της «Ρόχα» έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία των Μουντιάλ που πετυχαίνει νικητήριο γκολ ως αλλαγή σε δύο διαφορετικά παιχνίδια της νοκ άουτ φάσης, μιας και είχε προηγηθεί αυτό κόντρα στην Πορτογαλία. Η Ισπανία συμμετέχει μόλις στον δεύτερο ημιτελικό της σε Παγκόσμιο Κύπελλο μετά την κατάκτηση του τροπαίου το 2010, όμως διανύει εντυπωσιακή περίοδο στα μεγάλα τουρνουά. Παραμένει αήττητη στα τελευταία 14 παιχνίδια της σε Μουντιάλ και Euro, ενώ έχει δεχθεί μόλις πέντε γκολ σε αυτό το διάστημα. Επιπλέον, μετρά επτά διαδοχικές νίκες σε νοκ άουτ αναμετρήσεις μεγάλων διοργανώσεων και διεκδικεί νέο ιστορικό ρεκόρ. Οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί τελευταία φορά σε Μουντιάλ το 2006, όταν η Γαλλία επικράτησε 3-1, όμως η Ισπανία έχει κερδίσει τις δύο πιο πρόσφατες μεταξύ τους αναμετρήσεις. Ενισχυμένη απόδοση στο 6.00 να νικήσει η Ισπανία χωρίς να δεχθεί γκολ.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΓΑΛΛΙΑ – ΙΣΠΑΝΙΑ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ 1Χ2».
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Superbet
SUPERBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Efbet
EFBET
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Superbet Casino
SUPERBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Efbet Casino
EFBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα