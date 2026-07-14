Vistabet: Γαλλία – Ισπανία με 0% Γκανιότα*!

Γαλλία και Ισπανία διασταυρώνουν τα ξίφη τους στον ημιτελικό του Μουντιάλ, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση.

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Με απίθανο Μπαπέ

Η Γαλλία επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί απέναντι στο Μαρόκο, επικρατώντας με 2-0 και εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η ομάδα του Ντεσάν παρουσίασε ακόμη μία πειστική εμφάνιση, διατηρώντας το απόλυτο των έξι νικών στη διοργάνωση και πλέον απέχει ένα βήμα από την τρίτη διαδοχική συμμετοχή της σε τελικό Μουντιάλ, επίδοση που έχουν πετύχει μόνο η Γερμανία και η Βραζιλία. Οι «Τρικολόρ» βρίσκονται στον όγδοο ημιτελικό της ιστορίας τους και έχουν μετατρέψει τις τελευταίες τέσσερις παρουσίες τους σε πανηγυρικές προκρίσεις. Παράλληλα, διαθέτουν την πιο παραγωγική επίθεση των τελευταίων δεκαετιών, με 47 τελικές προσπάθειες στον στόχο, ενώ ο Μπαπέ συνεχίζει να γράφει ιστορία. Ο αρχηγός της Γαλλίας μετρά ήδη 12 γκολ σε νοκ άουτ αγώνες Παγκοσμίου Κυπέλλου, περισσότερα από κάθε άλλο ποδοσφαιριστή, αν και δεν έχει σκοράρει ποτέ σε ημιτελικό. Να τα καταφέρει και κόντρα στους Ίβηρες τιμάται στο 2.10.

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Τρομερό αήττητο

Η Ισπανία λύγισε το Βέλγιο με 2-1 χάρη στο γκολ του Μερίνο στο 88ο λεπτό. Ο μέσος της «Ρόχα» έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία των Μουντιάλ που πετυχαίνει νικητήριο γκολ ως αλλαγή σε δύο διαφορετικά παιχνίδια της νοκ άουτ φάσης, μιας και είχε προηγηθεί αυτό κόντρα στην Πορτογαλία. Η Ισπανία συμμετέχει μόλις στον δεύτερο ημιτελικό της σε Παγκόσμιο Κύπελλο μετά την κατάκτηση του τροπαίου το 2010, όμως διανύει εντυπωσιακή περίοδο στα μεγάλα τουρνουά. Παραμένει αήττητη στα τελευταία 14 παιχνίδια της σε Μουντιάλ και Euro, ενώ έχει δεχθεί μόλις πέντε γκολ σε αυτό το διάστημα. Επιπλέον, μετρά επτά διαδοχικές νίκες σε νοκ άουτ αναμετρήσεις μεγάλων διοργανώσεων και διεκδικεί νέο ιστορικό ρεκόρ. Οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί τελευταία φορά σε Μουντιάλ το 2006, όταν η Γαλλία επικράτησε 3-1, όμως η Ισπανία έχει κερδίσει τις δύο πιο πρόσφατες μεταξύ τους αναμετρήσεις. Ενισχυμένη απόδοση στο 6.00 να νικήσει η Ισπανία χωρίς να δεχθεί γκολ.

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