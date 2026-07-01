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Vistabet: Ενισχυμένο Build A Bet* στο Αγγλία – Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό!

Vistabet: Ενισχυμένο Build A Bet* στο Αγγλία - Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό!

Η Αγγλία αντιμετωπίζει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και θέλει να αποφύγει την παγίδα στον δρόμο για τους «16».

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Να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί
Η Αγγλία συνεχίζει την πορεία της στο Μουντιάλ, όμως η εικόνα της μέχρι στιγμής αφήνει δύο διαφορετικές αναγνώσεις. Από τη μία, η ομάδα του Τόμας Τούχελ παρουσιάζει σταθερότητα, αμυντική συνέπεια και αποτελεσματικότητα. Από την άλλη, εξακολουθεί να δυσκολεύεται όταν καλείται να διασπάσει οργανωμένες άμυνες, παρά την ποιότητα που διαθέτει μεσοεπιθετικά. Τα «Τρία λιοντάρια» τερμάτισαν στην κορυφή του ομίλου τους, έχοντας θέσει από νωρίς τις βάσεις με το εντυπωσιακό 4-2 επί της Κροατίας στην πρεμιέρα. Η λευκή ισοπαλία με την Γκάνα, ωστόσο, ανέδειξε τις αδυναμίες τους απέναντι σε ομάδες που αμύνονται μαζικά, ένα πρόβλημα που εμφανίστηκε ξανά και στη νίκη με 2-0 επί του Παναμά.

Η αμυντική λειτουργία παραμένει το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της ομάδας, καθώς η Αγγλία διατήρησε δεύτερο διαδοχικό clean sheet στη διοργάνωση, έχοντας ολοκληρώσει και τα προκριματικά χωρίς να δεχθεί γκολ. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η αναμέτρηση με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό θα είναι μόλις η δεύτερη φορά μετά το Μουντιάλ του 1990 που η Αγγλία αντιμετωπίζει δύο διαφορετικές αφρικανικές ομάδες στην ίδια διοργάνωση. Eνισχυμένη απόδοση στο 3.50 να σκοράρει ο Σάκα οποιαδήποτε στιγμή.

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Εγραψε ιστορία
Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ετοιμάζεται να γράψει ακόμη ένα ιστορικό κεφάλαιο, καθώς θα αγωνιστεί για πρώτη φορά σε νοκ άουτ παιχνίδι Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η αφρικανική ομάδα εξασφάλισε την πρόκριση στους «32» χάρη στη νίκη με 3-1 επί του Ουζμπεκιστάν με ανατροπή, κατακτώντας παράλληλα και την πρώτη της νίκη στην ιστορία της διοργάνωσης. Καθοριστική αποδείχθηκε και η ισοπαλία της πρεμιέρας απέναντι στην Πορτογαλία, πριν ακολουθήσει η οριακή ήττα από την Κολομβία.

Μεγάλος πρωταγωνιστής είναι ο Γιοάν Βισά, ο οποίος έχει σημειώσει τα τρία από τα τέσσερα γκολ της ομάδας στο τουρνουά. Στο 1.77 προσφέρεται η απόδοση να σημειωθούν λιγότερα από 2,5 γκολ.

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