Vistabet: Ελβετία – Καναδάς με 0% Γκανιότα*!

Ελβετία και Καναδάς παίζουν την πρωτιά στον όμιλο στο μεταξύ τους ραντεβού. Ευχάριστη έκπληξη του τουρνουά οι οικοδεσπότες.

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Για την πρωτιά…

Η Ελβετία δυσκολεύτηκε απέναντι στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, όμως στα τελευταία λεπτά ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της και με τέσσερα γκολ στο τελευταίο τέταρτο έφτασε σε εμφατικό 4-1. Το αποτέλεσμα αυτό της εξασφάλισε και μαθηματικά την παρουσία στα νοκ άουτ, με μοναδικό στόχο πλέον την κατάκτηση της πρώτης θέσης του ομίλου. Οι Ελβετοί διατηρούν εξαιρετική παράδοση απέναντι σε ομάδες της ζώνης CONCACAF σε Μουντιάλ, καθώς παραμένουν αήττητοι με δύο νίκες και τρεις ισοπαλίες. Παράλληλα, διεκδικούν την πρόκριση στη φάση των «16» για τέταρτη διαδοχική διοργάνωση, επίδοση που μόνο παραδοσιακές υπερδυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου έχουν καταφέρει τα τελευταία χρόνια. Επιπλέον, η ομάδα του Γιακίν έχει γνωρίσει μόλις μία ήττα στα εννέα πιο πρόσφατα παιχνίδια της σε φάση ομίλων Παγκοσμίου Κυπέλλου, αποδεικνύοντας την αξιοπιστία και την αγωνιστική της συνέπεια. Το επιβλητικό 4-1 επί των Βόσνιων αποτέλεσε και το πρώτο παιχνίδι της σε Μουντιάλ μετά το 1994 στο οποίο σημείωσε τέσσερα γκολ. Στο 2.00 να σημειωθούν Over 2,5 γκολ.

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Με φουλ αυτοπεποίθηση

Ο Καναδάς είναι μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις της διοργάνωσης. Η σαρωτική νίκη με 6-0 απέναντι στο Κατάρ όχι μόνο χάρισε στους Καναδούς το πρώτο τους τρίποντο σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά ουσιαστικά τους έφερε και με το ένα πόδι στα νοκ άουτ. Μάλιστα, με έναν βαθμό απέναντι στην Ελβετία εξασφαλίζουν την κορυφή του ομίλου, ενώ ακόμη και σε περίπτωση ήττας οι πιθανότητες αποκλεισμού είναι ελάχιστες. Η ομάδα του Τζέσι Μαρς πραγματοποίησε εμφάνιση ιστορικών διαστάσεων απέναντι στους διοργανωτές του 2022. Τα έξι γκολ που πέτυχε ήταν περισσότερα από όσα είχε σημειώσει συνολικά στις προηγούμενες επτά συμμετοχές της σε αγώνες Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ κράτησε και την πρώτη της ανέπαφη εστία στη διοργάνωση. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Τζόναθαν Ντέιβιντ, ο οποίος πέτυχε χατ-τρικ και οδήγησε τον Καναδά σε μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις του Μουντιάλ 2026. Στο 1.73 να σκοράρουν και οι δυο ομάδες.

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