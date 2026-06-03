Vistabet: 0% Γκανιότα* στο Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός!

Στο κατάμεστο ΣΕΦ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θέλουν τη νίκη που θα τους φέρει ακόμα πιο κοντά στο πρωτάθλημα.

Vistabet: Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός!

Χωρίς Ντόρσεϊ για το πρώτο βήμα

O Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση της EuroLeague στρέφει το βλέμμα του στην κατάκτηση του τίτλου, όπου είναι ο δεύτερος μεγάλος στόχος της σεζόν. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν συνάντησε ιδιαίτερες δυσκολίες απέναντι στην ΑΕΚ στα ημιτελικά και εξασφάλισε την πρόκριση στους τελικούς με δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Οι «Ερυθρόλευκοι» συμμετέχουν για 26η φορά σε τελικούς πρωταθλήματος, έχοντας απολογισμό 11 κατακτήσεων και 14 χαμένων σειρών στις προηγούμενες 25 παρουσίες τους. Επιπλέον, έφτασαν στους τελικούς αήττητοι, μετρώντας 24 νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις και συμπληρώνοντας έναν ολόκληρο χρόνο χωρίς ήττα στη διοργάνωση. Εκτός δράσης παραμένει ο Ντόρσεϊ, ενώ δεν υπολογίζονται και οι Έβανς και Φαλ, Μόρις. Η ιστορία των τελικών της GBL δείχνει ξεκάθαρα τη σημασία της έδρας, καθώς στις 25 από τις 32 συνολικά σειρές τίτλου επικράτησε η ομάδα που είχε το πλεονέκτημα. Ενισχυμένη απόδοση στο 4.50 να σημειώσει 25 ή περισσότερους πόντους ο Σάσα Βεζένκοφ.

Vistabet: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός με Ενισχυμένο Build A Bet*!

Όλα για τον τίτλο

Παρότι δεν εντυπωσίασε με την εικόνα του, ο Παναθηναϊκός πέτυχε τον βασικό του στόχο απέναντι στον ΠΑΟΚ, παίρνοντας την πρόκριση στους τελικούς με δύο νίκες. Με αυτή την πρόκριση, το «Τριφύλλι» εξασφάλισε την 30ή συμμετοχή του σε τελικούς πρωταθλήματος. Στις προηγούμενες 29 παρουσίες του κατέκτησε τον τίτλο 20 φορές, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι έχει στεφθεί πρωταθλητής πέντε φορές έχοντας μειονέκτημα έδρας, όλες απέναντι στον Ολυμπιακό. Ο Ρογκαβόπουλος δεν αναμένεται να είναι διαθέσιμος, ενώ η συμμετοχή του Σλούκα παραμένει εξαιρετικά αμφίβολη. Στη λίστα των ξένων δηλώθηκε ο Φαρίντ αντί του Γκριγκόνις. «Είμαστε έτοιμοι για αυτό τον τελικό. Στο Κύπελλο με πλήρες ρόστερ πήραμε καθαρή νίκη» τόνισε ο κόουτς, Αταμάν. Στις προηγούμενες 22 μονομαχίες τους για τον τίτλο, το προβάδισμα ανήκει στους «Πράσινους», οι οποίοι έχουν κατακτήσει το τρόπαιο 13 φορές, έναντι 9 των «Ερυθρόλευκων». Ενισχυμένη απόδοση στο 2.80 να σημειώσει 20 ή περισσότερους πόντους ο Κέντρικ Ναν.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ».

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ