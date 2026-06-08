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Vistabet: 0% Γκανιότα* στο Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός!

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί (21:00) στο κατάμεστο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό, με τις δυο ομάδες να θέλουν να πάρουν προβάδισμα στη σειρά.

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Να πάρει ξανά προβάδισμα
Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μία από τις πιο απογοητευτικές εμφανίσεις του στη φετινή σεζόν, γνωρίζοντας την ήττα με 68-58 από τον Παναθηναϊκό στον δεύτερο τελικό που διεξήχθη στο Telekom Center. Οι «Ερυθρόλευκοι» μπήκαν δυνατά και κατάφεραν να αποκτήσουν προβάδισμα στα μέσα της δεύτερης περιόδου, ωστόσο από εκείνο το σημείο και μετά έχασαν πλήρως τον ρυθμό τους, επιτρέποντας στους γηπεδούχους να επιβάλουν τους δικούς τους όρους. Η χαμηλή αποτελεσματικότητα από την περιφέρεια, με μόλις 6 εύστοχα τρίποντα σε 23 προσπάθειες, σε συνδυασμό με τα 14 λάθη, αποδείχθηκαν καθοριστικοί παράγοντες για την έκβαση της αναμέτρησης. Σε ατομικό επίπεδο ξεχώρισε ο Φουρνιέ, που άγγιξε το triple-double με 15 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Το αποτέλεσμα αυτό έβαλε τέλος τόσο στο αήττητο του Ολυμπιακού στο φετινό πρωτάθλημα όσο και στο εντυπωσιακό σερί των 18 συνεχόμενων νικών που «έτρεχε» ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Στο αγωνιστικό μέτωπο, η κατάσταση του Ντόρσεϊ εξακολουθεί να παραμένει αβέβαιη. Στο 1.85 το σύνολο πόντων και ασίστ του Φουρνιέ να είναι Over 16,5.

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Για το break στο ΣΕΦ
Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε το πρόσωπο που αναζητούσε και με μία πειστική εμφάνιση έφερε τη σειρά στα ίσα. Παρότι συνάντησε δυσκολίες στο πρώτο μισό του αγώνα, από τα μέσα της δεύτερης περιόδου και μετά ανέβασε αισθητά την απόδοσή του, παίρνοντας σταδιακά τον έλεγχο. Καθοριστικό αποδείχθηκε το επιμέρους 18-3 που σημείωσε από τα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου έως τις αρχές του τρίτου. Παράλληλα, λειτούργησε εξαιρετικά σε οργανωτικό επίπεδο, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 20 ασίστ και μόλις 7 λάθη, ενώ βελτιώθηκε αισθητά και στη μάχη των ριμπάουντ. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 23 πόντους και 5 εύστοχα τρίποντα σε 8 προσπάθειες. Όσον αφορά τα αγωνιστικά νέα, αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Σλούκα, ο οποίος ακολούθησε μέρος του προγράμματος στην τελευταία προπόνηση. Στο 1.85 το σύνολο πόντων και ασίστ του Ναν να είναι Over 21,5.

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