Το Grand Prix της Ουγγαρίας έφτασε με ενισχυμένες αποδόσεις!

Το MotoGP συνεχίζει σε έντονους ρυθμούς και ο 8ος αγώνας της σεζόν διεξάγεται στην Ουγγαρία και στη νέα πίστα, Balaton Park, νότια της Βουδαπέστης.

Ο απόλυτος πρωταγωνιστής της σεζόν έως τώρα δεν είναι άλλος από τον Marco Bezzecchi. Ο Ιταλός αναβάτης μετά τη μεταγραφή του στην Aprilia μοιάζει αναγεννημένος και έχει ήδη τρεις νίκες τη φετινή σεζόν, συμπεριλαμβανομένης και αυτής στο προηγούμενο Grand Prix στο Μουτζέλο.

Όπως είναι φυσιολογικό προηγείται στην κούρσα για τον πρωταθλητή, έχοντας 17 βαθμούς διαφορά από τον ομόσταβλό του, Jorge Martin

Γενικά η Aprilia έχει κάνει την έκπληξη τη φετινή σεζόν και οι δύο αναβάτες της είναι έτοιμοι για τον τίτλο.

Αυτή που ψάχνει ακόμα τα πατήματά της είναι η Ducati Lenovo. Οι Bagnaia και Marquez ακόμα δεν έχουν καταφέρει να πρωταγωνιστήσουν και θέλουν να κάνουν την αντεπίθεση τους.

Το Grand Prix της Ουγγαρίας είναι ένα turning point και για τους δύο, καθώς αν δεν μειώσουν τη διαφορά και τώρα θα μείνουν αρκετά πίσω στη μάχη του τίτλου.

O Marc Marquez είναι άλλωστε ο νικητής της περσινής «μονομαχίας» στη συγκεκριμένη πίστα και έχει την απαραίτητη εμπειρία για να το επαναλάβει.

Αυτός που θα λείπει από το Grand Prix, είναι ο αδερφός του Alex. Μετά το ατύχημα που είχε στην Ισπανία, ο Alex Marquez βρίσκεται σε διαδικασία ανάρρωσης και ο Iker Lecuona θα τρέξει στη θέση του.

Το βασικό ερώτημα είναι αν η Aprilia θα συνεχίσει την κυριαρχία της ή αν η Ducati θα μπορέσει να βγάλει αντίδραση και να μπει και πάλι στη «μάχη» για τον τίτλο.

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