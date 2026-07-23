Sportingbet: Πάκσι – Παναθηναϊκός με Ενισχυμένη Απόδοση!

Ώρα Ευρώπης απόψε για τις ελληνικές ομάδες. Στις 21:00 o Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Πάκσι στην Ουγγαρία και μία ώρα νωρίτερα ο ΠΑΟΚ την Ντιναμό Κιέβου στην Πολωνία.

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Προβάδισμα πρόκρισης!

Με μοναδικό στόχο τη νίκη και το βήμα πρόκρισης στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League, o Παναθηναϊκός φιλοξενείται απόψε στην έδρα της Πάκσι στην Ουγγαρία. Η παρουσία του «τριφυλλιού» στη League Phase της διοργάνωσης είναι το κύριο μέλημα όλων και οι δύο νίκες κόντρα στην ουγγρική ομάδα θα δώσουν περισσότερο… αέρα αισιοδοξίας ενόψει συνέχειας στην ομάδα του Νίστρουπ. Εκτός αποστολής ο ανέτοιμος Κρίστιανσεν, όπως και ο Σιώπης που αναμένεται να αποχωρήσει, ενώ δεν συμπεριλήφθηκαν στην ευρωπαϊκή λίστα οι τραυματίες Καλάμπρια, Ίνγκασον, Πάλμερ – Μπράουν και Ντέσερς. Από την άλλη, η Πάκσι βρίσκεται σε σταθερά ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια, παρά το γεγονός πως δεν κατάφερε να κατακτήσει κάποιο τρόπαιο τη σεζόν που προηγήθηκε. Τερμάτισε στην 3η θέση του ουγγρικού πρωταθλήματος, ενώ στο ευρωπαϊκό στερέωμα είναι άπειρη με την φετινή της παρουσία να είναι η 4η συνολικά. Στο 3.10 η Ενισχυμένη Απόδοση της. Sportingbet να επικρατήσει ο Παναθηναϊκός και να μην δεχθεί γκολ.

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Φαβορί ο ΠΑΟΚ

Από την Πολωνία αρχίζει το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι του ΠΑΟΚ. Ο «δικέφαλος του βορρά» αντιμετωπίζει τη Ντιναμό Κιέβου στο Λούμπλιν για τον 2ο γύρο των προκριματικών του Europa League και στόχος την ομάδας του Λίσι είναι να ξεκινήσει με το… δεξί τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις. Όσον αφορά τ’ αγωνιστικά, κανονικά στην ευρωπαϊκή λίστα βρίσκονται και τα τέσσερα μεταγραφικά αποκτήματα (Χατζηδιάκος, Άλι, Σανταμαρία και Ελουστόντο), ενώ στα «πιτς» παραμένουν οι Μεϊτέ και Ντεσπόντοφ. Ήδη μία πρόκριση μετρά η Ντιναμό Κιέβου, η οποία απέκλεισε την Ουνιβερσιατέα Κλουζ στην διαδικασία των πέναλτι. Οι Ουκρανοί μπορεί να έκαναν πάνω από 40 τελικές προσπάθειες συνολικά και στα δύο παιχνίδια, όμως δεν κατάφεραν να βρουν δίχτυα σε κανένα από τα αυτά. Τα τελευταία χρόνια και εξαιτίας του πολέμου υπάρχει αρκετή αποδυνάμωση στο ρόστερ και η συμμετοχή στην League Phase φέτος θα αποτελέσει υπέρβαση για τον σύλλογο. Στο 4.50 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να νικήσει ο ΠΑΟΚ και να σημειωθούν Over 2,5 γκολ στο ματς.

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