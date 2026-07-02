Sportingbet: Ισπανία – Αυστρία με 9 Ενισχυμένες Αποδόσεις!

Στις 22:00, Ισπανία και Αυστρία ρίχνονται στη «μάχη» της φάσης των «32» του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Τα ξημερώματα, Πορτογαλία και Κροατία «μονομαχούν» επίσης για την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου.

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Να σπάσει την κατάρα

Με στόχο την πρόκριση στην φάση των «16» του Μουντιάλ, Ισπανία και Αυστρία κοντράρονται στο SoFi Stadium. Το ξεκάθαρο φαβορί της αναμέτρησης είναι αδιαμφισβήτητα οι πρωταθλητές Ευρώπης Ισπανοί, ωστόσο και η Αυστρία υπό τις οδηγίες του Ράντκλιφ έχει αποδείξει ότι μπορεί να προκαλέσει μεγάλες ζημίες σε οποιοδήποτε αντίπαλο. Η «φούρια ρόχα» θέλει κατά κάποιο τρόπο να σπάσει και την… κατάρα των συνεχόμενων αποκλεισμών από τον πρώτο νοκ – άουτ γύρο των Μουντιάλ, όπως συνέβη τόσο το 2018, όσο και το 2022. Το 1978 συναντήθηκαν για μία και μοναδική φορά οι δύο ομάδες με την Αυστρία να επικρατεί με σκορ 2-1, ωστόσο, εδώ 12 διαδοχικά ματς σε Μουντιάλ, αδυνατεί να κρατήσει ανέπαφη την εστία της! Στο 3.00, η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να κερδίσει και τα δύο ημίχρονα η παρέα του Γιαμάλ.

Sportingbet: Πορτογαλία – Κροατία με Ενισχυμένο Build A Bet*!

Όλα για την πρόκριση

Σπουδαίο ματς αναμένεται να διεξαχθεί απόψε στο BMO Field του Τορόντο, με την Πορτογαλία και την Κροατία να ψάχνουν το «εισιτήριο» που θα οδηγήσει μία από τις δύο ομάδες στην φάση των «16». Θα μπορούσε κανείς να πει ότι μπορεί να χαρακτηριστεί και ως συνάντηση δύο μύθων, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο (25η συμμετοχή) να βρίσκει τον παλιό συμπαίκτη του Λούκα Μόντριτς (23η συμμετοχή) στην τελευταία τους μεγάλη διοργάνωση. Η Πορτογαλία τη δεδομένη στιγμή δείχνει να υπερέχει, ενώ αποδεδειγμένα έχει τον τρόπο να κερδίζει στις μεταξύ τους επίσημες μάχες (4 νίκες – 2 ισοπαλίες – 0 ήττες | καμία στο πλαίσιο Μουντιάλ), ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να υποτιμήσει την Κροατία, η οποία βγήκε 2η το 2018 στη Ρωσία και 3η το 2022 στο Κατάρ. Στο 3.70, η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να νικήσει η Πορτογαλία και να σκοράρουν οι δύο ομάδες.

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