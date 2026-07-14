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Sportingbet: Γαλλία – Ισπανία με 10 Ενισχυμένες Αποδόσεις!

Sportingbet: Γαλλία - Ισπανία με 10 Ενισχυμένες Αποδόσεις!

Η ημιτελική φάση του Παγκόσμιου Κυπέλλου αρχίζει απόψε. Στις 22:00, Γαλλία και Ισπανία κοντράρονται για το «εισιτήριο» στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.

Sportingbet: Build A Bet* στο Γαλλία – Ισπανία!

Σύγκρουση τιτάνων
Γαλλία και Ισπανία ανοίγουν απόψε την… αυλαία της ημιτελικής φάσης του Παγκόσμιου Κύπελλου, έχοντας ως μοναδικό στόχο την πρόκρισή τους στον τελικό της διοργάνωσης. Αμφότερες, βρίσκονται δίκαια στις τέσσερις καλύτερες ομάδες του κόσμου, έχοντας επιβεβαιώσει τα προγνωστικά που τις ήθελαν να φτάνουν μέχρι το τέλος. Η ομάδα του Ντεσάν βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση σε όλο το τουρνουά και έχοντας την τριπλέτα Μπαπέ, Ντεμπελέ και Ολίσε μόνιμη πηγή κινδύνου για τις αντίπαλες άμυνες θα επιδιώξει να δώσει το «παρών» ξανά στον τελικό. Στην αντίπερα όχθη, η Ισπανία είναι δύο βήματα μακριά από ένα δεύτερο… νταμπλ Euro και Μουντιάλ σε συνεχόμενες διοργανώσεις, όπως το είχε κάνει το 2008 και το 2010. Στο 6.00, η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να σημειώσουν Over 1,5 σουτ εντός εστίας οι Μπαπέ και Ογιαρθάμπαλ ξεχωριστά.

Sportingbet: Γαλλία – Ισπανία με Ενισχυμένο Build A Bet*!

Η «παράδοση»
Αυτή θα είναι μόλις η δεύτερη αναμέτρηση που Γαλλία και Ισπανία συναντιούνται στο πλαίσιο του Παγκόσμιο Κυπέλλου. Η μία και μοναδική φορά καταγράφεται στη φάση των «16» το 2006, όταν οι «τρικολόρ» επικράτησαν με 3-1. Η Γαλλία συμμετέχει στον όγδοο ημιτελικό της σε Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ για την Ισπανία αυτή είναι η για δεύτερη φορά που φτάνει ως εδώ, με την πρώτη να καταγράφεται το 2010, όταν και κατέκτησε το τρόπαιο.

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