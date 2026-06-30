Sportingbet: Build A Bet* στο Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία!

Μεγάλες συγκινήσεις έχει χαρίσει από το ξεκίνημα η φάση των «32» με την Ολλανδία και την Γερμανία να παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής από νωρίς. Στις 20:00 το Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία. Τα ξημερώματα (00:00) το Γαλλία – Σουηδία.

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Ώρα υπέρβασης

Για μία θέση στις 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου θα παλέψουν απόψε Ακτή Ελεφαντοστού και Νορβηγία, με τους Βίκινγκς βάση αγωνιστικής κατάστασης να είναι το μεγάλο φαβορί. Η ομάδα του Σολμπάκεν από τα προκριματικά έως τον όμιλο έχει δείξει ότι ποντάρει πολλά σε αυτήν την γενιά ποδοσφαιριστών, με το δίδυμο Χάαλαντ – Όντεγκααρντ να προκαλεί ζημιές στις αντίπαλες άμυνες. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι Νορβηγοί πήγαν στην τελική φάση του Μουντιάλ μετρώντας 8×8, ενώ και στον όμιλο με Σενεγάλη, Γαλλία και Ιράκ πανηγύρισαν δύο νίκες και ηττήθηκαν με 4-1 από τους «τρικολόρ» σε ένα ματς όπου αρκετοί βασικοί έμειναν στον πάγκο. Από την άλλη, οι Αφρικανοί βρίσκονται για πρώτη φορά στην ιστορία τους σε νοκ-άουτ φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου και θέλουν να δείξουν ότι μόνο τυχαία δεν είναι η παρουσία τους σε αυτό το σημείο της διοργάνωσης. Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει την Βραζιλία στους «16». Στο 3.80 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να ανοίξει το σκορ ο Χάαλαντ.

Sportingbet: Γαλλία – Σουηδία με Ενισχυμένο Build A Bet*!

Φαβορί η Γαλλία αλλά…

Ματς με αρκετό ενδιαφέρον αναμένεται να διεξαχθεί στο Νιου Τζέρσι, όπου Γαλλία και Σουηδία θα «μονομαχήσουν» για την πρόκριση στους «16» του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Όποια ομάδα πάρει το «εισιτήριο» θ’ αντιμετωπίσει την Παραγουάη, η οποία χθες πέταξε εκτός την Γερμανία στην διαδικασία των πέναλτι. Σε τρομερή κατάσταση βρίσκονται οι «τρικολόρ» του Ντεσάν, οι οποίοι προέρχονται από τρεις νίκες στον όμιλο, όπως έκαναν και to 1998 όταν και κατέκτησαν τον τίτλο. Ντεμπελέ και Μπαπέ είναι οι κύριοι εκφραστές των «μπλε» στην επίθεση, μετρώντας αμφότεροι από 4 γκολ! Στον αντίποδα, αυτή είναι η 8η φορά που η Σουηδία βρίσκεται σε νοκ – άουτ φάση Μουντιάλ και η 1η που θ’ αντιμετωπίσει την Γαλλία στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Στο 5.75 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να σημειώσουν οι Μπαπέ και Γιόκερες, over 1,5 σουτ εντός εστίας o καθένας.

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